ASUS presenta il nuovo ASUS AI POD equipaggiato con NVIDIA GB300 NVL72

ASUS ha presentato il nuovo ASUS AI POD con la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72. Integrando l'immensa potenza della piattaforma server NVIDIA GB300 NVL72, ASUS AI POD offre capacità di elaborazione eccezionali — permettendo alle imprese di affrontare con facilità le sfide più significative dei modelli AI più complessi. Costruito con NVIDIA Blackwell Ultra, GB300 NVL72 guida la nuova era dell'AI con calcoli ottimizzati, memoria aumentata e infrastrutture networking ad alte prestazioni, offrendo prestazioni rivoluzionarie.

GB300 NVL72 è dotato di 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra e 36 CPU Grace in un design rack-scale che offre un aumento degli AI FLOPs, fornendo fino a 40 TB di memoria ad alta velocità. Include anche l'integrazione con la piattaforma di networking NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X Ethernet, moduli SXM7 e SOCAMM progettati per la manutenzione, design 100% raffreddato a liquido e supporto per l'inferenza e l'addestramento di LLM con trilioni di parametri. GB300 NVL72 rappresenta un avanzamento significativo nell'infrastruttura AI, in grado di fornire ai clienti una soluzione affidabile e scalabile per rispondere alle loro esigenze in evoluzione.

ASUS ha investito tutta la sua pluridecennale esperienza per progettare la nuova infrastruttura NVIDIA GB200 NVL72 da zero. Per ottenere il massimo dell’efficienza di calcolo con il paradigma architettonico dello storage software-defined, la GDC 2025 è stata l’occasione per presentare anche la soluzione ASUS RS501A-E12-RS12U. Questo potente server SDS riduce efficacemente la latenza nell'addestramento e nell'inferenza dei dati, e completa l’ecosistema NVIDIA GB200 NVL72. ASUS presenta un'ampia gamma di servizi, dall'hardware alle applicazioni basate su cloud, coprendo la progettazione dell'architettura, soluzioni avanzate di raffreddamento, installazione di rack, validazione/implementazione su larga scala e piattaforme AI per sfruttare significativamente la sua vasta competenza per permettere ai clienti di raggiungere l'eccellenza nell'infrastruttura AI ed accelerare il loro time-to-market.

ASUS ha presentato anche una serie di server certificati NVIDIA, in grado di supportare le applicazioni ed i flussi di lavoro costruiti con le piattaforme NVIDIA AI Enterprise ed Omniverse. Questi modelli versatili permettono un'elaborazione e un calcolo dei dati senza interruzioni, migliorando le prestazioni delle applicazioni AI generative.

ASUS 10U ESC NB8-E11 è dotato della soluzione NVIDIA Blackwell HGX B200 8-GPU, per prestazioni AI senza pari. ASUS XA NB3I-E12 utilizza invece HGX B300 NVL16 ed offre un ulteriore aumento degli AI FLOPs, 2,3 TB di memoria HBM3e e l’integrazione della piattaforma di networking con le soluzioni NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand e Spectrum-X Ethernet. L’utilizzo dell’architettura Blackwell Ultra consente inoltre di raggiungere prestazioni rivoluzionarie nelle applicazioni di ragionamento AI, agentic AI e inferenza video, per rispondere alle esigenze in evoluzione di ogni data center.

Infine, il server dual-socket ASUS ESC N8-E11V 7U è realizzato combinando otto GPU NVIDIA H200, supporta opzioni di raffreddamento sia ad aria che a liquido, ed è progettato per fornire efficienza termica, scalabilità e prestazioni senza precedenti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita