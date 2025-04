ASUS: disponibile il nuovo monitor ProArt OLED PA32UCDM

ASUS ha annunciato che il Monitor ProArt OLED PA32UCDM è disponibile al prezzo di listino consigliato di 1.799 euro.

Il PA32UCDM è dotato di un pannello QD-OLED con luminosità di picco fino a 1000 nits (3% dell'area), che gli consente di offrire un contrasto eccezionale, con i neri ancora più scuri e i bianchi estremamente brillanti. Inoltre, la tecnologia VRR (variable-refresh-rate) e la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz consentono ai creatori di contenuti di lavorare nel dettaglio anche su immagini e rendering in rapidissimo movimento e di effettuare un controllo di qualità a regola d'arte, il tutto su un unico display. La porta HDMI® 2.1 offre il supporto alla risoluzione 4K @ 240Hz, garantendo immagini ancora più fluide e livelli di dettaglio eccezionali.

Colori fedeli alla realtà

Il monitor supera gli standard cromatici del settore grazie alla copertura gamut DCI-P3 al 99% ed alla profondità di colore a 10 bit. Il pannello OLED è in grado di mostrare più di 1,07 miliardi di colori, offrendo anche ai professionisti più esigenti un vasto spettro di colori con cui lavorare.

Ogni display ProArt viene calibrato utilizzando un nuovo processo a tre scale per garantire una fedeltà cromatica leader di settore. Il display viene poi sottoposto a test rigorosi utilizzando l'avanzata tecnologia ASUS di tracciamento della scala di grigi, così da garantire gradazioni di colore uniformi e un'elevata precisione cromatica, con un valore Delta E<1. Ogni livello di scala di grigi viene inoltre accuratamente misurato e impostato per garantire la conformità al preciso standard DICOM per uso medico.

Calibrazione intuitiva e intelligente

Il monitor ProArt è supportato dalla tecnologia ASUS ProArt Hardware Calibration, che salva tutti i profili dei parametri cromatici sul chip IC scaler interno al monitor, anziché sul PC. Il pannello può essere calibrato e la tabella di look-up può essere successivamente riscritta, consentendo agli utenti di collegarlo a dispositivi con sistemi operativi o applicazioni diversi, senza la necessità di regolare nuovamente le impostazioni.

Il PA32UCDM supporta anche ProArt Color Center, uno strumento di calibrazione hardware web based che consente agli utenti di controllare in remoto un gruppo di monitor ProArt da una posizione centralizzata. Con questo strumento è possibile impostare programmi di calibrazione e parametri cromatici personalizzati per mantenere una precisione costante e di livello professionale.







Creazioni HDR più vive che mai

L'esclusiva tecnologia ASUS Smart HDR consente al display di supportare diversi formati HDR, tra cui Dolby Vision®, HLG e HDR10. ProArt PA32UCDM è il primo display per PC al mondo con Dolby Vision HDR. Il Dolby Vision trasforma l'esperienza visiva con livelli ineguagliabili di luminosità, contrasto e colori. L’HLG consente agli utenti di visualizzare e creare materiale per piattaforme televisive broadcast e satellitari come BBC iPlayer, Japan NHK TV e DirecTV. Il supporto HDR10 garantisce la compatibilità con i servizi di streaming video esistenti e con un elenco crescente di giochi abilitati all'HDR.

Connettività estesa

Due porte Thunderbolt 4 e una porta HDMI 2.1 garantiscono la massima compatibilità con gli schermi e le periferiche attuali e future. Una delle due porte Thunderbolt 4 offre fino a 96 watt di Power Delivery per ricaricare i dispositivi, oltre alla possibilità di collegare (grazie al supporto daisy-chain) diversi display senza bisogno di hub o switch. L'hub USB 3.2 integrato comprende una porta USB Type-A e una porta Type-C, che consentono di collegare facilmente una serie di dispositivi e periferiche e di ricaricare i dispositivi compatibili.

ASUS OLED care

I monitor della serie ProArt OLED includono le funzionalità ASUS OLED Care, che hanno dimostrato di salvaguardare il display riducendo al minimo la probabilità di bruciatura dell'immagine. La protezione del pannello include le funzioni di Pixel Shift, Screen Saver, ISP (Global) e Off Sensing per evitare di visualizzare costantemente immagini statiche sullo schermo. Include due livelli regolabili. La funzione di protezione dell'immagine, regolabile a tre livelli, rileva e identifica dinamicamente la barra delle applicazioni, i loghi e i bordi del video, riducendo la luminosità intorno ad essi per minimizzare il rischio di burn-in. La funzione “Sensore di prossimità” riduce automaticamente e gradualmente la luminosità quando rileva che nessun utente si trova davanti al monitor. Include tre intervalli di rilevamento regolabili.

Abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud

I prodotti Adobe sono fondamentali per il lavoro creativo in molti settori. ASUS ha siglato una partnership con Adobe per potenziare questi flussi di lavoro grazie all’impiego della rinomata suite di applicazioni e prodotti Creative Cloud®. I clienti che acquistano prodotti ASUS idonei in regioni selezionate possono ricevere un abbonamento gratuito di uno o tre mesi ad Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat (per un valore massimo di 366 euro). L'abbonamento a Creative Cloud può essere applicato a un account nuovo o esistente e può essere riscattato tramite il sito di registrazione. Il periodo di riscatto termina il 31 agosto 2025.

