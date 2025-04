Osservatorio Compass-HeyLight: il Buy Now Pay Later vale il 9% dell’e-commerce in Italia

La dilazione dei pagamenti accelera la trasformazione dei mercati retail, con una crescita trasversale a settori merceologici e fasce di popolazione. Nel 2024 prosegue la scalata del Buy Now Pay Later (BNPL), che registra un incremento del 45% delle transazioni su base annua e raggiunge un totale cumulato di 6,8 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi attraverso il canale online e 1,6 miliardi presso gli store fisici. Presente al NetComm Forum 2025 in qualità di Gold Sponsor e con uno stand dedicato, HeyLight, piattaforma internazionale di Buy Now Pay Later di Compass, racconta i risultati ottenuti e le strategie future in ambito BNPL.

Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio Compass-HeyLight dedicato al tema del BNPL, condotta su un panel di oltre 1.200 consumatori, il tasso di conoscenza di questa soluzione di pagamento a rate è pari al 74%, stabile rispetto ai 12 mesi precedenti. Ad aumentare significativamente è il numero degli utilizzatori, passati dal 9% al 19% in un anno. La dilazione di pagamento si conferma anche un importante fattore di fidelizzazione: 3 intervistati su 4 dichiarano che se un negozio fisico oppure on-line offrisse la possibilità di dilazionare in più rate mensili il pagamento di un acquisto, ciò sarebbe certamente un incentivo per tornare ad acquistare. Indicazione che sale al 94% tra chi ha già utilizzato soluzioni di BNPL. Uno degli aspetti più rilevanti per i merchant è che il BNPL diventa per un 60% degli utilizzatori un “facilitatore” per accedere a prodotti di fascia premium. Il 38% di chi ha usufruito del servizio dichiara inoltre che, in assenza della possibilità di dilazionare il pagamento, avrebbe rinunciato o rimandato l’acquisto, mentre un ulteriore 18% avrebbe optato per un acquisto con un ticket più basso. Solo il 44% avrebbe confermato l’acquisto alle stesse condizioni.

