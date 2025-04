Il 24 aprile chi ha un Apple Watch potrà aggiudicarsi la medaglia virtuale in edizione speciale per il Global Close Your Rings Day

Il 24 aprile tutte le persone che hanno un Apple Watch sono incoraggiate a fare quello che amano di più, a superare i loro limiti o a provare qualcosa di nuovo per poi condividere l'esperienza con l’hashtag #CloseYourRings. Le persone che chiuderanno tutti e tre gli anelli Attività riceveranno una medaglia virtuale in edizione limitata, oltre a 10 sticker animati e a un badge animato per Messaggi.

Per celebrare il Global Close Your Rings Day, i clienti e le clienti possono ricevere una spilla speciale ispirata alla medaglia virtuale che sarà disponibile a partire dal 24 aprile e fino a esaurimento delle scorte negli Apple Store di tutto il mondo.

Salute e fitness sono strettamente legati tra loro. Una nuova analisi, basata sui dati forniti da più di 140.000 persone che hanno preso parte all’Apple Heart and Movement Study, ha rilevato l'esistenza di correlazioni positive tra la chiusura degli anelli Attività e alcuni aspetti relativi al sonno, alla salute del cuore e al benessere mentale. Queste correlazioni si sono dimostrate coerenti sia tra uomini e donne, sia in tutte le fasce d’età.

Rispetto a chi chiude raramente i propri anelli Attività, è emerso che le persone che riescono a chiuderli più spesso hanno il 48% di probabilità in meno di sperimentare una scarsa qualità del sonno, intesa come risvegli frequenti durante la notte, e il 73% di probabilità in meno di avere il battito cardiaco elevato a riposo; un battito cardiaco a riposo più basso può essere un indicatore importante per la forma fisica e la salute del cuore. Queste persone hanno anche il 57% di probabilità in meno di registrare un livello di stress elevato secondo la scala Perceived Stress Scale-4 (PSS-4), basata su un questionario composto da quattro domande ideato per valutare la percezione individuale dei livelli di stress.

L’Apple Heart and Movement Study è condotto in collaborazione con il Brigham and Women’s Hospital, l’American Heart Association e Apple, e può contare sulla partecipazione di più di 200.000 persone in tutti gli Stati Uniti che hanno acconsentito a partecipare.

