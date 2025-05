LG: fatturato record nel primo trimestre dell’anno grazie alle performance nei settori degli elettrodomestici e B2B

LG ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2025 dichiarando un fatturato consolidato globale di 22,74 trilioni di KRW e un utile operativo di 1,26 trilioni di KRW.

Si tratta del risultato più alto mai registrato da LG in un primo trimestre e del sesto anno consecutivo in cui l’utile operativo supera il trilione di KRW in questo periodo dell’anno. La performance è stata trainata dalla crescita qualitativa in aree strategiche, in particolare nel segmento B2B, nei servizi digitali (come gli abbonamenti e la piattaforma webOS) e nelle vendite dirette al consumatore (D2C).

La divisione Vehicle Solution e la divisione Eco Solution, pilastri della strategia B2B e della crescita futura dell’azienda, hanno registrato un fatturato trimestrale e profitti operativi da record. L’utile operativo combinato di queste due divisioni infatti è aumentato del 37,2% rispetto all’anno precedente, con una crescita del fatturato del 12,3%.

La divisione Home Appliance Solution ha registrato il suo più alto fatturato trimestrale di sempre, mantenendo la leadership nel mercato globale. La trasformazione dell’azienda prosegue con modelli innovativi come i servizi in abbonamento e le vendite D2C. Anche il segmento media ed entertainment ha mostrato solidi risultati, grazie alla continua crescita dell’offerta adv e di contenuti di webOS.

La divisione LG Home Appliance Solution ha registrato nel primo trimestre un fatturato di 6,70 trilioni di KRW e un utile operativo di 644,6 miliardi di KRW. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il fatturato è aumentato del 9,3%, stabilendo un nuovo record, e l’utile operativo è cresciuto del 9,9%. LG consolida così la propria posizione di leader di mercato, accelerando al tempo stesso l’espansione nei servizi in abbonamento e nel commercio diretto.

Guardando al secondo trimestre, l’azienda prevede un aumento delle incertezze legate ai cambiamenti nelle politiche commerciali globali e alla crescente concorrenza sul mercato. Per affrontare queste sfide, LG punterà sull’ampliamento del portafoglio prodotti, con particolare attenzione a quelli ad alto volume e ai servizi di abbonamento e online. Un altro focus sarà lo sviluppo del settore B2B, con elettrodomestici da incasso e la vendita esterna di componenti strategici come motori e compressori. Il miglioramento della redditività passerà invece dall’ottimizzazione dei costi e dell’efficienza operativa.

La divisione LG Media Entertainment Solution ha registrato un fatturato di 4,95 trilioni di KRW e un utile operativo di 4,9 miliardi di KRW nel primo trimestre. Nonostante la domanda di TV sia rimasta debole, la crescita della pubblicità e dell’offerta di contenuti sulla piattaforma webOS ha contribuito positivamente. Il fatturato è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, ma i profitti hanno risentito dell’aumento dei prezzi dei pannelli LCD e degli investimenti in marketing.

Nel secondo trimestre, la divisione cercherà di creare sinergie tra il business dei TV e quello dei display commerciali e dei prodotti IT come laptop e monitor, puntando sulla redditività attraverso il focus su prodotti di fascia alta. L’espansione della piattaforma webOS continuerà con l’obiettivo di aumentare la presenza geografica e ampliare la base di dispositivi, rafforzando le partnership strategiche con i fornitori di contenuti.

La divisione LG Vehicle Solution ha registrato il suo massimo fatturato trimestrale e utile operativo di sempre, con un fatturato di 2,84 trilioni di KRW e un utile operativo di 125,1 miliardi di KRW. La crescita è sostenuta da un portafoglio ordini solido, pari a 100 trilioni di KRW. In particolare, è migliorata la redditività nel settore dell’infotainment a bordo dei veicoli, dove la quota di prodotti premium è in costante aumento. Nel secondo trimestre, l’azienda punta a sostenere la crescita del fatturato e a consolidare una struttura di profitto stabile, aumentando le vendite di prodotti ad alto valore, ottimizzando le operazioni nei componenti per veicoli elettrici e migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse.

La divisione LG Eco Solution ha registrato un fatturato trimestrale e un utile operativo da record. Il fatturato del primo trimestre è stato pari a 3,05 trilioni di KRW, con un utile operativo di 406,7 miliardi di KRW, che ha portato a un forte margine operativo del 13,3%. Rispetto al 2024, il fatturato è aumentato del 18% e l’utile operativo del 21,2%. Dal 2025, a questo business è stata dedicata una divisione ad hoc con un conseguente miglioramento delle prestazioni guidato da un’efficace allocazione delle risorse e da una struttura organizzativa orientata al B2B.

