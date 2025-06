Ascom Myco 4 è il primo telefono 5G al mondo certificato per servizi mission-critical

Con tale nuovo riconoscimento, Ascom rafforza la propria offerta sul mercato, fornendo soluzioni di comunicazione strutturate e affidabili, ideali per i soccorritori e per i lavoratori in situazioni critiche e di emergenza.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/06/2025