POCO F8 Series arriva in Italia

POCO ha presentato POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro nel corso di un evento a Bali, segnando così l’ingresso ufficiale del marchio nel segmento dei flagship premium. Durante l’evento, POCO ha annunciato una partnership con Bose, leader nelle tecnologie audio, per integrare la tecnologia Sound by Bose all’interno dei dispositivi della nuova F8 Series.

POCO F8 Ultra è il modello di punta della nuova serie e ridefinisce ciò che significa essere un flagship di nuova generazione. La sua configurazione dual-chipset, che combina Snapdragon 8 Elite Gen 5 con il rinnovato chipset VisionBoost D8, libera tutto il potenziale prestazionale del dispositivo. Arricchito da un’esperienza acustica premium grazie alla tecnologia Sound by Bose, POCO F8 Ultra unisce audio di alta qualità, visuali immersive, fotografia professionale e uno stile di tendenza, rappresentando il nuovo standard per l’esperienza smartphone di fascia alta.

POCO F8 Ultra presenta un display da 6,9 pollici racchiuso in una scocca dagli angoli arrotondati, con telaio centrale, decorazione della fotocamera e modulo fotografico realizzati in lega di alluminio, per una qualità da vero flagship che si distingue anche per l’ergonomia. Il dispositivo vanta cornici estremamente sottili – 1,5 mm su tre lati e 1,68 mm sul lato inferiore – le più sottili mai viste su uno smartphone POCO⁶.

Su POCO F8 Ultra il suono è protagonista grazie a un sistema audio mobile che sfrutta la tecnologia Sound by Bose. Bose, riconosciuta a livello globale per la sua leadership nel settore audio e per la capacità di offrire esperienze sonore eccezionali anche da dispositivi compatti, ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo. In collaborazione insieme al team di ingegneri POCO, Bose ha contribuito a realizzare un sistema acustico premium a triplo speaker per la versione Ultra. Grazie a un’architettura a 2.1 canali, questo sistema supera i limiti imposti dal design compatto degli smartphone. Per la prima volta su un dispositivo mobile, gli utenti possono sperimentare bassi profondi, suoni dettagliati, voci cristalline e un soundstage immersivo, offrendo un’esperienza audio davvero rivoluzionaria.

La partnership introduce due profili audio distinti per POCO F8 Series: “Dynamic”, che esalta la profondità dei bassi per un suono autentico e coinvolgente, e “Balanced”, che offre un equilibrio generale e voci chiare. Gli utenti possono scegliere il profilo che meglio si adatta alle proprie preferenze, migliorando l’esperienza audio durante il gaming, lo streaming e l’ascolto di musica.

POCO F8 Ultra stabilisce un nuovo standard nella tecnologia dei display, presentando in anteprima POCO HyperRGB display. Diversamente dai tradizionali display OLED 2K, questo innovativo schermo adotta una struttura a subpixel RGB completa, in cui i subpixel rosso-verde-blu vengono sfruttati interamente. Con un consumo energetico inferiore del 19,5% rispetto al display del precedente POCO F7 Ultra, offre una densità e una nitidezza dei subpixel eccezionali, producendo immagini nitide e luminose paragonabili a quelle di un display 2K.

Lo schermo introduce inoltre in anteprima mondiale il materiale luminescente M10, che migliora sensibilmente l’efficienza luminosa dell’11,4% e riduce ulteriormente il consumo energetico. Grazie al supporto per la regolazione DC dimming attiva tutto il giorno e a una luminosità ultra-bassa di 1 nit, lo schermo garantisce una visione confortevole anche durante un uso prolungato. L’ampio display da 6,9 pollici⁹ e le cornici sottili creano un’esperienza immersiva per la lettura, la visione di video e il gaming.

Per offrire una fotografia di livello professionale all’altezza delle sue prestazioni premium, POCO F8 Ultra integra un sensore Light Fusion 950 da 50MP con OIS, che garantisce un’elevata gamma dinamica e un basso consumo energetico, ideale per lunghe sessioni di scatto e condizioni di luce difficili. Il sensore di grandi dimensioni da 1/1.31" con pixel più ampi aumenta la sensibilità alla luce del 43%¹º. Insieme alla straordinaria configurazione ottica 1G+6P e a un preciso processo di multi-rivestimento. il sistema riduce flare e riflessi, migliorando la qualità dell’immagine e la resa dei dettagli sia nelle ombre che nei punti luce. Il risultato sono immagini nitide e dettagliate, perfette sia per i ritratti al tramonto che per quelli notturni.

A completare l’esperienza, POCO F8 Ultra è equipaggiato con Xiaomi HyperOS 3, che porta intelligenza e connettività in primo piano. Xiaomi HyperIsland si integra nella barra di stato, occupando pochissimo spazio e offrendo interazioni intuitive per il multitasking e le notifiche in tempo reale. Grazie a Xiaomi HyperConnect i dispositivi sono connessi tra loro, garantendo un’esperienza cross-ecosistema, permettendo flussi di lavoro senza interruzioni e condivisione di file immediata. Inoltre, Xiaomi HyperAI semplifica l’accesso a strumenti avanzati come AI Writing, che offre generazione di testi, riassunti, espansione e correzione automatica. L’esperienza AI si arricchisce ulteriormente con AI Agent - Gemini, alimentato da Google Gemini, che consente di svolgere facilmente attività come ricerche approfondite, generazione di immagini e video, Gemini Live e molto altro.

Disponibilità

POCO F8 Ultra è disponibile in due colori, Denim Blue e Black. È inoltre disponibile in due varianti:

· 12GB+256GB, al prezzo consigliato al pubblico di 829,90€, ora in offerta a 699,90€ fino al 9 dicembre

· 16GB+512GB, al prezzo consigliato al pubblico di 899,90€, ora in offerta a 749,90€ fino al 9 dicembre

POCO F8 Pro è disponibile in tre colori: Titanium Silver, Blue e Black.

È inoltre disponibile in due varianti:

· 12GB+256GB, al prezzo consigliato al pubblico di 649,90€, ora in offerta a 519,90€ fino al 9 dicembre;

· 12GB+512GB, al prezzo consigliato al pubblico di 699,90€, ora in offerta a 549,90€ fino al 9 dicembre

In aggiunta, su Mi.com è possibile usufruire di:

· Coupon del valore di 50€ per POCO F8 Ultra, di 100€ per POCO F8 Pro;

· Trade in coupon di 100€.

Inoltre, acquistando POCO F8 Ultra su Mi.com, è possibile ricevere uno a scelta tra i seguenti prodotti:

· Xiaomi Gaming Monitor G24i (valore pari a 129,90€);

· Xiaomi Smart Air Fryer da 6.5L (valore pari a 99,90€);

· Xiaomi Buds 5 (valore pari a 99,90€).

Inoltre, in fase di lancio POCO F8 Ultra e POCO F8 Pro sono disponibili in due bundle speciali:

· POCO F8 Pro abbinato a REDMI Pad 2 Pro (6GB+128GB) a partire da 599,90€;

· POCO F8 Ultra abbinato a REDMI Pad 2 Pro (6GB+128GB) a partire da 779,90€.