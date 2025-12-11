Iliad lancia iliadclub: i giga dell’offerta si moltiplicano per chi entra nel club

Dall’11 dicembre nasce iliadclub, l’iniziativa che rende ancora più generosa l’offerta mobile aumentando i giga a disposizione, per chi sceglie di far entrare nel proprio “club” amici, familiari o coinquilini.

“Fin dal primo giorno abbiamo voluto creare un rapporto sincero e di fiducia con i nostri utenti. In questi anni la nostra comumunity è cresciuta grazie alle persone soddisfatte che spontaneamente hanno consigliato la rete e le offerte iliad ai loro amici e familiari” ha commentato Benedetto Levi AD di iliad Italia. “Con iliadclub vogliamo restituire un beneficio concreto alle persone che tutti i giorni ci scelgono”.

È sufficiente avere una linea fibra iliad e un’utenza mobile iliad per creare il proprio iliadclub in cui invitare da 1 a 4 ulteriori SIM e sbloccare il vantaggio sui GIGA di iliadclub.

A partire dal rinnovo successivo, tutti gli utenti ottengono più GIGA per navigare in Italia e in Europa:

500GB per i piani mobile da 9,99 € e 25GB dedicati da utilizzare in Europa.

per i piani mobile da e da utilizzare in 600GB per i piani mobile da 11,99€ e 30GB dedicati alla navigazione in Europa.

Come funziona iliadclub

L’utente fibra + mobile che crea il proprio iliadclub gestisce tutto direttamente dall’Area Personale fibra.

Per invitare nuove persone bastano pochi clic:

Chi invita inserisce il numero di telefono dell’utente iliad, anche solo da un minuto, che vuole far accedere al proprio iliadclub;

Il sistema verifica i requisiti di accesso: chi è utente iliad 9,99€ o 11,99€ accede immediatamente all’iladclub. Per offerte inferiori il sistema effettua upgrade automatico e sblocca l’accesso;

L’utente risponde all’invito tramite il link ricevuto ed entra a far parte dell’iliadclub.

Chi crea un iliadclub gestirà con un unico metodo di pagamento (carta di credito o IBAN) tutte le utenze a esso collegate, in maniera semplice e intuitiva. Le singole offerte mobile mantengono il proprio giorno di rinnovo mensile, facendo sì che il prezzo di ciascuna utenza venga scalata singolarmente.

Se un utente decide di uscire dal club, dal mese successivo passerà in automatico all’offerta mobile 9,99€ con 250GB per navigare, minuti ed SMS illimitati in Italia, e 25GB dedicati alla navigazione in Europa, oppure se aveva già un piano mobile da 11,99€ al mese, passa in automatico a 300GB per navigare, minuti ed SMS illimitati in Italia e 30 GB per l’Europa a 11,99 € al mese.