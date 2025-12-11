Galaxy Z TriFold: Samsung svela il prossimo passo nell'evoluzione dei dispositivi mobili

Samsung Electronics ha annunciato il lancio di Galaxy Z TriFold. Basato su dieci anni di innovazione nel settore dei dispositivi pieghevoli, Galaxy Z TriFold rappresenta il massimo dell’ingegneria grazie alle sue tecnologie più avanzate, ottimizzate per le esigenze uniche di un design multifold. Il profilo sottile garantisce la portabilità di uno smartphone premium dalle prestazioni elevate che, una volta aperto due volte, rivela un display immersivo da 10 pollici che migliora produttività e visione cinematografica, offrendo un’esperienza mobile premium mai vista prima in nessun altro form factor.

Con uno spessore di soli 3,9 mm nel suo punto più sottile, Galaxy Z TriFold offre prestazioni da vero top di gamma grazie alla piattaforma Snapdragon® 8 Elite Mobile per Galaxy, alla fotocamera da 200 MP e alla batteria più grande mai utilizzata da Samsung in un telefono pieghevole. Il sistema a tre celle da 5.600 mAh è distribuito in ciascun pannello del dispositivo per garantire un’erogazione di energia bilanciata, una migliore gestione termica e un’autonomia che dura tutto il giorno. Abbinato alla ricarica super-rapida da 45 W, Galaxy Z TriFold permette di guardare contenuti in streaming, creare e lavorare senza limiti.







Per bilanciare la potenza di un dispositivo ultra-performante in un corpo sottile e portatile, è stato effettuata una completa ottimizzazione delle tecnologie pieghevoli principali. Ogni componente è stato progettato con la massima attenzione all’innovazione strutturale e alla qualità del prodotto:

Le cerniere più avanzate di sempre di Samsung: Forte della sua esperienza nei dispositivi pieghevoli, Samsung ha introdotto le sue cerniere più avanzate di sempre, perfezionando laArmor FlexHinge. Per soddisfare le esigenze uniche di Galaxy Z TriFold, sono state sviluppatedue cerniere di dimensioni diverseche, grazie a una struttura a doppio binario, lavorano in perfetta sinergia per garantire una piega più fluida e stabile, nonostante la diversa distribuzione di peso e componenti all’interno del dispositivo. Questa soluzione consente inoltre ai pannelli del display di combaciare con un gap minimo, contribuendo a rendere il device ancora più sottile e facilmente portatile.

Display pieghevole riprogettato: Galaxy Z TriFold adotta una nuova tecnologia in grado di supportare unampio schermo da 10 pollici con doppia piega. Per aumentarne la resistenza su tutta la superficie del display, è stato aggiunto un rivestimento rinforzato allo strato ammortizzante del pannello.

Materiali avanzati per l’esterno: Ilrivestimento in titanio della cernieraintegra un elemento metallico sottile che protegge il meccanismo di piega e resiste all’usura nel tempo. La scocca è realizzata inAdvanced Armor Aluminum, una lega ad alta resistenza che aggiunge solidità senza incidere sul peso complessivo. La struttura evita che gli schermi entrino in contatto tra loro, mentre il pannello posteriore in polimero rinforzato con fibre in ceramica e vetro mantiene il design sottile ma resistente alle crepe.

Controlli qualità rigorosi su ogni unità:Ogni dispositivo è sottoposto a una serie di verifiche estremamente precise. La scansione CT del circuito stampato flessibile verifica che sia stato prodotto correttamente secondo le specifiche di progettazione, mentre la scansione laser controlla che tutti i componenti interni siano posizionati con la massima precisione, all’altezza esatta prevista, assicurando la perfezione della superficie.

La produttività su Galaxy Z TriFold raggiunge nuovi livelli grazie a esperienze immersive, pensate su misura per il display da 10 pollici, lo schermo più ampio mai visto su uno smartphone Galaxy.

Aperto, il display funziona come tre smartphone da 6,5 pollici disposti sullo schermo da 10 pollici, offrendo molto più spazio per il multitasking. Gli utenti possono sfruttare il display con massima flessibilità: possono creare utilizzando tre app in formato verticale affiancate senza interruzioni, ridimensionare le finestre per visualizzare chiaramente le informazioni più importanti oppure tenere il dispositivo in verticale durante la revisione di documenti per una migliore lettura. Un architetto, ad esempio, può consultare progetti, scrivere una proposta e fare calcoli contemporaneamente, senza interruzioni. Se arriva una chiamata improvvisa, può rispondere senza alterare la disposizione delle finestre né perdere il flusso di lavoro Quando è il momento di riprendere le attività, laBarra delle attività nell’angolo in basso a destra mostra subito le app utilizzate di recente, ripristinando l’intera configurazione con un solo tocco. Anche app e funzionalità familiari, comeArchivioeSamsung Health, sono state ottimizzate per il grande schermo, permettendo agli utenti di organizzare meglio i contenuti e visualizzare le informazioni in modo immediato.

Grazie alla lunga esperienza di Samsung nel campo dei display, Galaxy Z TriFold offre immagini fluide e impeccabili tramite il display di coperturaDynamic AMOLED 2X con refresh rate fino a 120 Hz[10]. Il dispositivo garantisce una luminosità elevata sia da aperto che da chiuso, raggiungendofino a 2600 nitsuldisplay esterno e 1600 nit su quello principale. La tecnologiaVision Boosterottimizza colori e contrasto in ogni condizione di luce, dando vita a immagini e fotogrammi ricchi di dettagli per un’esperienza davvero immersiva.

Disponibilità e offerte

Galaxy Z TriFold saràdisponibile in Corea a partire dal 12 dicembre 2025, seguito da altri mercati globali, tra cui Cina, Taiwan, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Al lancio, sarà disponibile presso alcuni punti vendita selezionati nei rispettivi Paesi per sessioni di prova e assistenza dedicata.

I clienti che acquisteranno Galaxy Z TriFold potranno usufruire di una prova di 6 mesi di Google AI Pro, con accesso a funzionalità avanzate nell’app Gemini, tra cui generazione video basata su Veo3, oltre a 2 TB di spazio di archiviazione cloud sicuro.