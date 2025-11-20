TCL e WINDTRE ampliano l'offerta di connettività con TCL HH516 5G

TCL e WINDTRE ampliano l’offerta nel segmento della connettività con il nuovo router TCL HH516 5G, ora disponibile all’interno dell’offerta Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE.

Il TCL HH516 5G rappresenta il ROUTER top di gamma del brand, pensato per garantire connessioni stabili ed alte velocità ottenute grazie alla combinazione della tecnologia 5G e del nuovo standard Wi-Fi 7 estremamente performante. Il dispositivo è dotato di un sistema di antenne ad alto guadagno che migliora la ricezione e amplia la copertura indoor anche a lunga distanza, offrendo agli utenti una connessione veloce e affidabile grazie all’infrastruttura di rete WINDTRE.

Progettato per fornire prestazioni elevate e adattarsi perfettamente agli ambienti domestici e professionali, il router si distingue per il design elegante, la facilità di installazione e la gestione intuitiva tramite l’app TCL Connect, che permette di monitorare e ottimizzare la rete direttamente dallo smartphone. L’attenzione alla sostenibilità è un punto focale del progetto: il packaging è interamente riciclabile, mentre la scocca è realizzata con il 95% di plastica PCR (Post-Consumer Recycled), anch’essa riciclabile al 100%. A queste caratteristiche si aggiungono le modalità ECO MODE e DEEP STANDBY MODE, che ottimizzano i consumi energetici durante l’uso quotidiano riducendoli di oltre il 10% rispetto alle impostazioni standard, senza compromettere le performance.

Il TCL HH516 5G è già disponibile ed è incluso nell’offerta Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE, che combina connettività voce e dati ad alte prestazioni per la casa. E’ possibile consultare i dettagli dell’offerta nella sezione Fibra e Casa del sito WINDTRE (Super Internet Casa FWA 5G). Nei WINDTRE Store i clienti possono ricevere una consulenza personalizzata e verificare la disponibilità della copertura FWA all’indirizzo della propria abitazione.