POCO M7: grande autonomia e intrattenimento al top

POCO ha presentato il nuovo POCO M7, caratterizzao da prestazioni potenziate e un design futuristico, il nuovo smartphone mira a rispondere alle esigenze e alle passioni delle nuove generazioni.

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia delle batterie al silicio-carbonio al 5%, la batteria da 7000mAh (typ) di POCO M7 risulta ideale per gli utenti sempre in movimento, garantendo fino a 2 giorni1 di utilizzo. La tecnologia al silicio-carbonio di livello flagship offre inoltre una densità energetica superiore in un design compatto, assicurando una lunga autonomia: fino a 28 ore¹ di riproduzione video o 46 ore di chiamate. POCO M7 integra anche il chip BatteryExtender, che introduce lo spegnimento a bassa tensione a 3,0V per proteggere la batteria, migliorare le prestazioni del dispositivo e garantire fino a 14 ore² di video anche a -20°C. E quando la batteria è quasi scarica, all’1% di carica residua POCO M7 assicura fino a 64 minuti² di chiamate o 10 ore² in standby, rimanendo sempre connesso.





Abbinato al Fast Charging da 33W, POCO M7 supporta anche la ricarica inversa da 18W, compatibile con molti altri dispositivi presenti sul mercato. Inoltre, la funzione Battery Health 4.0 regola in modo intelligente la strategia di ricarica, offrendo soluzioni smart e contribuendo a prolungare la durata complessiva della batteria. Ad esempio, la funzione Zero Power Instant On consente al POCO M7 di riaccendersi in pochi secondi anche a batteria completamente scarica. Inoltre, quando la carica scende sotto il 40%, la modalità Boost Charging elimina in sicurezza i controlli di temperatura, permettendo una ricarica rapida che mitiga l’ansia da batteria scarica degli utenti.

POCO M7 offre poi il display più grande di sempre della serie M: un FHD+ da 6,9’’, perfetto per un’esperienza cinematografica a tutto schermo e ideale per l’intrattenimento on-the-go. Inoltre, la tecnologia AdaptiveSync fornisce 9 livelli di regolazione adattiva del refresh rate, raggiungendo un picco impressionante di 144Hz, che permette a POCO M7 di garantire un’esperienza visiva fluida e continua. Per il comfort visivo a lungo termine, POCO M7 è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV Rheinland Flicker Free e TÜV Rheinland Circadian Friendly. Anche l’esperienza audio è di alta qualità grazie alla certificazione Hi-Res Audio e un potenziamento del volume fino al 200%⁶, per una maggiore nitidezza e controllo del suono in qualunque situazione.





POCO M7 è disponibile in tre varianti di colore e design, in un mix audace tra tecnologia e stile. Ispirato al look classico dei supereroi, POCO M7 Silver presenta dettagli blu e rossi lungo la cornice, mentre POCO M7 Blue richiama l’avventura in stile mecha. Invece, per chi predilige l’eleganza minimalista, la versione Black è il perfetto mix tra semplicità e raffinatezza. Tutti i modelli sono certificati IP64 contro polvere e schizzi d’acqua.

POCO M7 è alimentato dal processore Snapdragon 685, per prestazioni quotidiane più veloci e fluide, ed è basato sul nuovo Xiaomi HyperOS 2, che garantisce maggiore efficienza e una user experience migliorata. POCO M7 introduce anche l’assistente AI Google Gemini e la funzione Circle to Search con Google, per aumentare produttività e creatività. Inoltre, per rispondere alle esigenze crescenti degli utenti, POCO M7 offre fino a 16GB di RAM espandibile (sulla versione da 8GB) e fino a 2TB di memoria interna incrementabile.

Per quanto riguarda l’aspetto fotografico, POCO M7 è dotato di un sistema a doppia fotocamera posteriore da 50MP per scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione e per i selfie perfetti è dotato di fotocamera frontale da 8MP. Tra le funzioni avanzate sono disponibili le modalità Auto Night Mode, Selfie Beauty Mode e Dynamic Shots.





POCO M7 è disponibile in Italia su mi.com e Amazon nelle tre colorazioni Silver, Blue e Black, e nelle due varianti di memoria:

· 6GB+128GB ad un prezzo suggerito a pubblico di 169,90€ · 8GB+256GB ad un prezzo suggerito a pubblico di 189,90€ Inoltre, dal 19 agosto al 1 settembre, sarà possibile acquistare POCO M7 ad un prezzo speciale: · 6GB+128GB in sconto a 129,90€ · 8GB+256GB a 149,90€