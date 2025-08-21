Xerox: accordo con Kyocera per l'offerta di stampanti a inkjet ad alta velocità

Le nuove macchine da stampa, vendute e assistite da Xerox, saranno commercializzate con il marchio Xerox e potenziate con software, funzionalità di integrazione e assistenza sviluppati da Xerox. La disponibilità e i dettagli specifici dei modelli saranno annunciati nel corso dell'anno.
Xerox ha annunciato di aver stipulato un accordo con Kyocera Document Solutions per la fornitura di stampanti inkjet a foglio singolo ad alta velocità.di Kyocera. Questa collaborazione segna il ritorno dell'azienda nel mercato in rapida crescita delle stampanti a inkjet a foglio singolo (CSIJ) e amplia notevolmente il suo portafoglio di prodotti per la stampa professionale.
Grazie a questa partnership, Xerox offrirà ai clienti stampanti a inkjet a colori ad alte prestazioni e competitive, integrate con il Xerox Production Ecosystem, inlcuse le soluzioni Xerox FreeFlow Workflow Automation Software, di finitura e di assistenza da remoto. La nuova piattaforma offrirà una soluzione end-to-end su misura per le esigenze in continua evoluzione dei moderni fornitori di servizi di stampa.
Sulla base della sua Reinvention, Xerox sta riorganizzando la propria attività di stampa professionale verso segmenti in crescita e a valore più elevato. Secondo IT Strategies Cut Sheet Production Inkjet Forecast 2025, le installazioni globali di prodotti (unità) dovrebbero aumentare di oltre il 13% CAGR tra il 2025 e il 2030. L'aggiunta dei prodotti CSIJ completa l'offerta di punta, che comprende la stampante di produzione Iridesse® di Xerox® , le stampanti Versant® di Xerox® e le stampanti e le presse PrimeLink di Xerox, consentendo all’azienda di affrontare nuove aree di crescita con le giuste capacità di innovazione e di scalabilità.
Questo accordo sottolinea la strategia di Xerox volta a fornire offerte differenziate e basate su un ecosistema che aiuti i clienti a crescere, semplificare le operazioni e ridurre il costo totale di proprietà.