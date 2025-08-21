Xerox: accordo con Kyocera per l'offerta di stampanti a inkjet ad alta velocità

Le nuove macchine da stampa, vendute e assistite da Xerox, saranno commercializzate con il marchio Xerox e potenziate con software, funzionalità di integrazione e assistenza sviluppati da Xerox. La disponibilità e i dettagli specifici dei modelli saranno annunciati nel corso dell'anno.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/08/2025