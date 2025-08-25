NIKON lancia il nuovo NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S, il primo obiettivo a pieno formato con zoom interno

Nikon ha presentato l'obiettivo di seconda generazione NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II. Completamente riprogettato con uno zoom ad escursione interna, un AF più veloce e un nuovo design ottico, questo teleobiettivo zoom è destinato a diventare un vero “cavallo di battaglia” per fotografi e videomaker, perché ora più è leggero, più nitido, ha un migliore bilanciamento ed è ottimale anche per le riprese video. Inoltre, è il primo obiettivo professionale a pieno formato da 24-70mm del mondo con uno zoom interno ed è anche l'obiettivo più leggero della sua categoria con un peso di soli 675g.

Costruito per avvicinare tutti coloro che raccontano con le immagini, il nuovo NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II è più facile da maneggiare e allo stesso tempo più robusto del suo rinomato predecessore (l'obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S). Grazie al nuovo meccanismo di zoom interno, non c'è spostamento nel baricentro quando si modificano le lunghezze focali: si potrà dunque variare lo zoom a mano libera senza necessità di regolare l'impugnatura e i videomaker potranno usare l’ottica su uno stabilizzatore gimbal senza alcun bilanciamento supplementare. Inoltre, lo zoom interno implica meno parti mobili esposte agli elementi atmosferici e la protezione viene aumentata grazie alla tenuta climatica di livello professionale di Nikon.

Fotografi e videomaker beneficeranno notevolmente dei sistemi ottici e di messa a fuoco multipli di nuova generazione di Nikon. Questo è il primo teleobiettivo della serie Z a essere dotato del sistema Silky Swift Voice Coil Motor di Nikon che offre prestazioni AF 5 volte più veloci2 e 50% più discrete, inoltre il focus tracking è del 60% più veloce durante lo zoom. Allo stesso tempo, il nuovo design ottico della linea S utilizza un numero inferiore di elementi per ottenere risultati superiori, creando un effetto magnifico con la luce.

Il diaframma a 11 lamelle arrotondate produce un migliorato effetto bokeh circolare e i trattamenti Meso Amorphous e ARNEO ad alte prestazioni di Nikon contrastano immagini fantasma e luce parassita, consentendo di riprendere verso fonti di luce intensa senza preoccupazioni. Anche le prestazioni per macro/primi piani sono migliorate in modo significativo: grazie al nuovo obiettivo NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II è possibile avvicinarsi ancora di più al soggetto grazie alla ridotta distanza minima di messa a fuoco e a un migliorato rapporto di ingrandimento massimo, traendo vantaggio dal barilotto dell'obiettivo che non si estende.