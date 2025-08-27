Arrivano i nuovi Lockerstor 12R Pro Gen2 e 16R Pro Gen2

ASUSTOR ha annunciato il lancio dei suoi modelli NAS rackmount di punta a 12 e 16 alloggiamenti: il Lockerstor 12R Pro Gen2 e il Lockerstor 16R Pro Gen2, due soluzioni progettate specificamente per aziende di medie e grandi dimensioni, che necessitano di elevate performance in ambito storage e virtualizzazione.

Entrambi i modelli sono basati sui processori AMD Ryzen 7 Pro 7745 a otto core, con una frequenza massima di boost di 5,3 GHz, in grado di offrire eccellenti prestazioni multitasking e di calcolo grazie anche a 16 GB di memoria ECC DDR5 espandibile fino a 192 GB.

I NAS della serie Lockerstor R Pro Gen2 supportano dischi rigidi ad alta capacità da 30 TB, come i modelli Seagate IronWolf Pro e Exos M, fornendo una solida base per l'archiviazione di ingenti volumi di dati, nonché per future esigenze di espansione.

La nuova serie Lockerstor R Pro Gen2 è dotata di doppi slot PCIe Gen5 x8 e x4, che consentono di montare schede di rete da 25GbE, 40GbE e 50GbE, nonché un controller SAS, che permette il collegamento con l’unità di espansione Xpanstor 12. La presenza di uno slot M.2 per SSD NVMe compatibile con PCI Express 5.0, invece, è ideale per la cache ad alta velocità, in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni nelle operazioni su file di piccole dimensioni.

Sul fronte della connettività, la serie Lockerstor R Pro Gen2 dispone di doppie porte 10GbE e doppie porte Gigabit, con supporto alle tecnologie di link aggregation e SMB multichannel. Con SMB multichannel abilitato, le due porte 10GbE possono consentire di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 2.309 MB/s e 1.886 MB/s, offrendo connessioni stabili a bassa latenza, ideali nell’ambito delle produzioni multimediali e in ambito enterprise.

La presenza di due alimentatori ridondanti 80 PLUS Platinum da 550 W, inoltre, garantisce un’efficienza energetica fino al 92% anche con carichi di lavoro particolarmente pesanti, assicurando la massima stabilità a lungo termine e un minor consumo di energia.

Anche i NAS della serie Lockerstor R Pro Gen2 possono contare sull’ultima versione di ADM 5.0, il sistema operativo proprietario di ASUSTOR che, tra le altre cose, mette a disposizione un firewall potenziato e l’autenticazione tramite chiavi SSH per migliorare ulteriormente la protezione dei dati. Tra le funzionalità avanzate per il mondo enterprise offerte da ADM 5.0 meritano una menzione anche la modalità WORM (Write Once Read Many) per l’archiviazione immutabile dei dati, la crittografia AES-256 e la verifica in due passaggi per difendersi efficacemente dai ransomware.