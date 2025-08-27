Suunto lancia Race 2, GPS di punta riprogettato per comfort e funzioni avanzate

Suunto ha annunciato il lancio del nuovo orologio Suunto Race 2 e delle cuffie Suunto Wing 2 di seconda generazione.

Suunto Race 2 si basa sulle fondamenta del Suunto Race, perfezionando ciò che gli atleti apprezzano di più e spingendo ulteriormente il design e le prestazioni. Sviluppato per coloro che si impegnano giorno dopo giorno, Race 2 presenta un design più elegante e leggero con un display AMOLED più grande, una precisione della frequenza cardiaca notevolmente migliorata e un'esperienza utente intuitiva che si adatta all'allenamento strutturato, alle gare, al recupero e alla vita di tutti i giorni.

Nel frattempo, la nuova generazione di cuffie Suunto Wing consente agli ascoltatori di essere pienamente consapevoli di ciò che li circonda, offrendo un suono chiaro e, se utilizzate insieme al Race 2, ora anche un feedback vocale in tempo reale direttamente dall'orologio. Insieme, questi due dispositivi rappresentano l'impegno di Suunto per consentire un allenamento più intelligente, una maggiore resistenza e la prontezza di rendimento quando serve. Recenti ricerche sottolineano l'impatto della musica sull'allenamento e sulle prestazioni. Una metaanalisi del 2024 pubblicata su Frontiers in Psychology ha confermato che la musica migliora la resistenza, abbassa lo sforzo percepito e migliora l'umore. In studi condotti su triatleti d'élite, la sincronizzazione del movimento con la musica ha aumentato il tempo di esaurimento fino al 20%. Tra i corridori amatoriali, la scelta di una musica con il giusto ritmo ha contribuito ad aumentare la frequenza delle falcate e l'economia della corsa, riducendo potenzialmente il rischio di infortuni.