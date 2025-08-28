▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Sandisk lancia WD Blue SN5100 NVMe SSD

Progettato con la tecnologia SANDISK BiCS8 QLC NAND, l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD rende il lavoro con video 4K e 8K e cartelle di progetti di grandi dimensioni estremamente semplice.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/08/2025

Prodotti

Sandisk ha lanciato la nuova unità WD Blue SN5100 NVMe SSD, progettata per creativi e professionisti che desiderano velocizzare flussi di lavoro complessi basati sull'intelligenza artificiale e progetti di creazione di contenuti. La nuova unità PCIe Gen 4.0 offre velocità superiori di quasi il 30% rispetto alla generazione precedente. Gli utenti possono ora terminare i propri progetti in pochissimo tempo, inclusi editing, rendering e trasferimento di file di video ad alta risoluzione, immagini e altre risorse di grandi dimensioni.

Progettato con la tecnologia SANDISK BiCS8 QLC NAND, l’unità WD Blue SN5100 NVMe SSD rende il lavoro con video 4K e 8K e cartelle di progetti di grandi dimensioni estremamente semplice. Sia che si tratti di aggiornare un sistema esistente o di costruire una nuova workstation, i professionisti possono creare più velocemente, archiviare più contenuti e svolgere più attività contemporaneamente con sicurezza, il tutto con una garanzia limitata di 5 anni2.

Caratteristiche principali:

  • Accelera i flussi di lavoro creativi e basati su IA: offre velocità di lettura fino a 7.100 MB/s (modelli da 1 TB a 2 TB)3, grazie alla tecnologia BiCS8 QLC 3D NAND con CMOS Bonded to Array (CBA).

  • Meno attese: migliora la reattività delle applicazioni e copia rapidamente file di grandi dimensioni o cartelle di progetto con la tecnologia SANDISK nCache 4.0.

  • Aumenta lo spazio di archiviazione del laptop o del PC: offre più spazio per i progetti più grandi con capacità che includono 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB4 (in vendita da ottobre).



