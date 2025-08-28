HONOR Magic V5 stabilisce un nuovo Guinness World Record di resistenza per smartphone pieghevoli

HONOR Magic V5 ha ufficialmente conquistato un posto nel Guinness World Records, stabilendo il primato per il peso sollevato più elevato raggiunto da uno smartphone pieghevole. Il dispositivo ha infatti sollevato 104 chilogrammi, confermando l’eccezionale durabilità e resistenza che contraddistinguono HONOR e ridefinendo ancora una volta gli standard della categoria foldable.

Il traguardo da record è stato ufficialmente riconosciuto il 1°agosto 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con Emma Brain, giudice ufficiale del Guinness World Records, a dare l’annuncio: "Congratulazioni, a nome del Guinness World Records. È per me un immenso piacere proclamare il nuovo titolo mondiale per: il peso più elevato sollevato da uno smartphone pieghevole in sospensione è di 104 kg (229,2 libbre) ed è stato raggiunto da HONOR International FZCO (EAU) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 1° agosto 2025”, ha dichiarato Brain.

Al cuore di questa performance da record si trova la rivoluzionaria HONOR Super Steel Hinge, una meraviglia ingegneristica che segna un passo avanti significativo nel settore degli smartphone pieghevoli.

Questa cerniera, realizzata in acciaio super rinforzato di grado scudo, è progettata per resistere a 500.000 pieghe e, in condizioni controllate, sostenere oltre 100 chilogrammi in posizione verticale.

Il meccanismo adotta un design compatto, costruito con materiali di altissima qualità, capace di massimizzare la durabilità riducendo al minimo gli ingombri – risolvendo così una delle principali sfide nello sviluppo dei dispositivi pieghevoli.

Realizzata in acciaio super HONOR di seconda generazione, la cerniera raggiunge una resistenza alla trazione di 2300MPa, un progresso eccezionale rispetto alle generazioni precedenti.