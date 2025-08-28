▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

HONOR Magic V5 stabilisce un nuovo Guinness World Record di resistenza per smartphone pieghevoli

La cerniera dell'HONOR Magic V5, realizzata in acciaio super rinforzato di grado scudo, è progettata per resistere a 500.000 pieghe.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/09/2025

Prodotti

HONOR Magic V5 ha ufficialmente conquistato un posto nel Guinness World Records, stabilendo il primato per il peso sollevato più elevato raggiunto da uno smartphone pieghevole. Il dispositivo ha infatti sollevato 104 chilogrammi, confermando l’eccezionale durabilità e resistenza che contraddistinguono HONOR e ridefinendo ancora una volta gli standard della categoria foldable.

Il traguardo da record è stato ufficialmente riconosciuto il 1°agosto 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con Emma Brain, giudice ufficiale del Guinness World Records, a dare l’annuncio: "Congratulazioni, a nome del Guinness World Records. È per me un immenso piacere proclamare il nuovo titolo mondiale per: il peso più elevato sollevato da uno smartphone pieghevole in sospensione è di 104 kg (229,2 libbre) ed è stato raggiunto da HONOR International FZCO (EAU) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 1° agosto 2025, ha dichiarato Brain.

Al cuore di questa performance da record si trova la rivoluzionaria HONOR Super Steel Hinge, una meraviglia ingegneristica che segna un passo avanti significativo nel settore degli smartphone pieghevoli.

Questa cerniera, realizzata in acciaio super rinforzato di grado scudo, è progettata per resistere a 500.000 pieghe e, in condizioni controllate, sostenere oltre 100 chilogrammi in posizione verticale.

Il meccanismo adotta un design compatto, costruito con materiali di altissima qualità, capace di massimizzare la durabilità riducendo al minimo gli ingombri risolvendo così una delle principali sfide nello sviluppo dei dispositivi pieghevoli.

Realizzata in acciaio super HONOR di seconda generazione, la cerniera raggiunge una resistenza alla trazione di 2300MPa, un progresso eccezionale rispetto alle generazioni precedenti.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo...
Prodotti
Apple: in arrivo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro...
Prodotti
Sandisk lancia WD Blue SN5100 NVMe SSD
Prodotti
FRITZ! presenta il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set...
Prodotti
Suunto lancia Race 2, GPS di punta riprogettato...
Prodotti
Arrivano i nuovi Lockerstor 12R Pro Gen2 e 16R...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.