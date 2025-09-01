▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
NIKON rilascia il nuovo firmware 2.00 per NIKON Z 6III

Il nuovo firmware aggiunge anche la funzionalità Auto Capture che consente riprese automatiche.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/09/2025

Prodotti

Nikon ha annunciato il rilascio della versione 2.00 del firmware per la sua fotocamera mirrorless full-frame Nikon Z6III. Questo primo importante aggiornamento per Z6III introduce diverse funzionalità equivalenti a quelle presenti nelle ammiraglie Nikon Z9 e Nikon Z8.

La versione 2.00 del firmware di Nikon Z6III aggiunge alle sue già incredibili prestazioni ad alta velocità, la tanto attesa modalità [Birds] (Uccelli) integrandola nel rilevamento del soggetto, per offrire un'esperienza di ripresa migliorata per foto e video. Quando è selezionata la modalità [Birds], la fotocamera segue automaticamente gli uccelli in volo con grande precisione, mantenendoli a fuoco anche su sfondi complessi e ad alto contrasto, come foreste e montagne rocciose.

La versione 2.00 del firmware aggiunge anche la funzione Auto Capture, che consente riprese automatiche in condizioni preconfigurate, supportando stili di ripresa flessibili e adatti a diverse situazioni. Ciò consente di specificare il tipo di soggetto, la direzione del movimento e la distanza di ripresa1 per catturare scene in precedenza difficili, come quelle che richiedono riprese in luoghi o posizioni in cui i fotografi disturberebbero il soggetto.

Inoltre, per la prima volta come prodotto Nikon, la Z6III supporta il "Nikon Authenticity Service"2, una soluzione rivolta principalmente alle organizzazioni che lavorano con i media, e ai fotografi e videomaker che richiedono un elevato livello di affidabilità nel loro lavoro. Il servizio è compatibile con lo standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), che registra le informazioni sulla provenienza delle immagini, dalle riprese al montaggio, per garantire maggiore trasparenza e affidabilità dei contenuti.



