LG porta in casa l’arte e la creatività con il servizio LG Gallery+

La piattaforma per smart TV, LG webOS, arricchisce la propria offerta di contenuti artistici con LG Gallery+, il nuovo servizio di curatela che ospita una raccolta di oltre 4.000 immagini tra opere d’arte, fotografie, immagini di film celebri e scenari ispirati a videogiochi.

LG Gallery+ è ora disponibile in versione light gratuitamente su tutti i TV LG 2025 e in versione completa tramite la sottoscrizione di un abbonamento con webOS Pay.

Grazie alla collaborazione con istituzioni prestigiose come la National Gallery di Londra, gli utenti potranno ammirare sul proprio TV capolavori come Campo di grano con cipressi di Vincent van Gogh e Bagnanti ad Asnières di Georges Seurat. Allo stesso tempo, gli appassionati di videogiochi potranno immergersi nei suggestivi paesaggi e nelle ambientazioni di titoli iconici come Assassin’s Creed Shadows e Rainbow Six Siege di Ubisoft.

LG Gallery+ dispone di una serie di funzionalità intelligenti che trasformano il televisore in un oggetto di arredo creativo.

L’opzione che abbina le immagini alla musica, per esempio, permette di creare sempre l’atmosfera giusta, dal relax accompagnato da sonorità indie e lo-fi, fino ai momenti di convivialità con melodie calde e accoglienti.

L’integrazione con Google Foto consente di rivivere i ricordi più preziosi direttamente sullo schermo, mentre Google Gemini sfrutta l’intelligenza artificiale per generare opere d’arte uniche, ispirate agli input proposti dagli utenti tramite il Telecomando puntatore con AI.

Per adattarsi perfettamente in qualsiasi ambiente di utilizzo, LG Gallery+ utilizza funzioni smart che regolano automaticamente nitidezza e luminosità, garantendo una visione delle immagini sempre ottimale. Le modalità Always-On-Display e Screensaver trasformano lo schermo in un elemento d’arredo dinamico, mentre il controllo della luminosità basato su AI assicura immagini di qualità eccellente in ogni condizione di luce.

Grazie al programma webOS Re:New, che offre fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo webOS[1] in 5 anni, anche i modelli di TV precedenti al 2025 disporranno del servizio entro la fine dell’anno, portando questa esperienza innovativa in un numero sempre maggiore di case.