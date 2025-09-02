Epson presenta due nuovi scanner piani

Epson ha annunciato WorkForce DS-1730 e DS-1760WN: due nuovi scanner piani progettati specificamente per tutte quelle realtà attente ai costi e rappresentano una soluzione di scansione affidabile e di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) e dei piccoli uffici pubblici.

Disponibili da settembre, DS-1730 e DS-1760WN possiedono vari miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, tra cui l'opzione di scansione fronte/retro, velocità di scansione più elevate e un design elegante e compatto, per fornire prestazioni straordinarie e un'eccezionale qualità delle immagini a un prezzo competitivo.

Caratteristiche di WorkForce DS-1730 e DS-1760WN:

- Scansione piana fronte/retro: ideali per la gestione di documenti fragili o non standard, possiedono opzioni sia per l'alimentazione automatica dei documenti (ADF) sia per la scansione piana, inclusa l'opzione fronte/retro, garantendo versatilità per vari tipi di documenti.

- Elevata qualità dell'immagine: con una risoluzione di scansione fino a 1200 dpi dal piano e 600 dpi dall'alimentatore automatico di documenti, è possibile ottenere immagini di alta qualità che catturano i dettagli più complessi e producono risultati professionali.

- Connettività di rete integrata: il modello DS-1760WN include funzionalità Wi-Fi e LAN che consentono a più utenti di accedere allo scanner dalle loro postazioni di lavoro, migliorando produttività e convenienza.

- Interfaccia intuitiva: DS-1760WN è dotato di un intuitivo pannello LCD a sfioramento che può essere utilizzato con facilità direttamente dallo scanner, senza la necessità di un PC, semplificando il flusso di lavoro.

- Design sostenibile: entrambi i modelli vantano consumi energetici inferiori rispetto ai modelli precedenti, in linea con l'impegno di Epson per una sempre maggiore sostenibilità ambientale.