Canon espande la gamma imageFORCE

Questi nuovi dispositivi affiancano le serie imageFORCE C5100 e 6100, mettendo a disposizione soluzioni di stampa e scansione per volumi elevati a vantaggio delle aziende moderne, mentre imageFORCE C7165 offre agli uffici la qualità delle stampanti di produzione.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 04/09/2025
Canon amplia la sua gamma imageFORCE con il lancio di otto nuove serie di stampanti per ufficio. I nuovi dispositivi sono pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni ambienti di lavoro e per aiutare le aziende a digitalizzare in modo agevole i flussi di lavoro, potenziare la sicurezza, ridurre l’impatto ambientale e incrementare la produttività.
Un’unica e innovativa piattaforma tecnologia, che prende il nome di imageFORCE, raggruppa le nuove soluzioni di stampa Canon (dalle stampanti laser desktop A4 compatte ai dispositivi multifunzione ad alta produzione). Una nuova gamma di stampanti che risponde alle richieste complesse e diversificate dei moderni ambienti di lavoro. Nuovi livelli di qualità, innovazione e prestazione consentono di compiere un importante passo avanti offrendo uno dei portfoli di soluzioni di stampa per ufficio più completi sul mercato.
La gamma imageFORCE offre una perfetta compatibilità con un’ampia varietà di servizi aziendali e soluzioni, come la stampa in cloud e i dispositivi aziendali, la gestione della flotta, l’automazione dei processi documentali e i servizi di monitoraggio della sicurezza. Una vera scelta strategica per le organizzazioni che intendono investire in una soluzione tecnologica scalabile, integrata e all’avanguardia che evolve insieme agli obiettivi operativi.
La nuova serie comprende: