Canon espande la gamma imageFORCE

Canon amplia la sua gamma imageFORCE con il lancio di otto nuove serie di stampanti per ufficio. I nuovi dispositivi sono pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni ambienti di lavoro e per aiutare le aziende a digitalizzare in modo agevole i flussi di lavoro, potenziare la sicurezza, ridurre l’impatto ambientale e incrementare la produttività.

Un’unica e innovativa piattaforma tecnologia, che prende il nome di imageFORCE, raggruppa le nuove soluzioni di stampa Canon (dalle stampanti laser desktop A4 compatte ai dispositivi multifunzione ad alta produzione). Una nuova gamma di stampanti che risponde alle richieste complesse e diversificate dei moderni ambienti di lavoro. Nuovi livelli di qualità, innovazione e prestazione consentono di compiere un importante passo avanti offrendo uno dei portfoli di soluzioni di stampa per ufficio più completi sul mercato.

La gamma imageFORCE offre una perfetta compatibilità con un’ampia varietà di servizi aziendali e soluzioni, come la stampa in cloud e i dispositivi aziendali, la gestione della flotta, l’automazione dei processi documentali e i servizi di monitoraggio della sicurezza. Una vera scelta strategica per le organizzazioni che intendono investire in una soluzione tecnologica scalabile, integrata e all’avanguardia che evolve insieme agli obiettivi operativi.

La nuova serie comprende:

, il nuovo dispositivo A3 a colori di Canon per gli uffici di medie e grandi dimensioni con esigenze di stampa di medio-alto volume, pensato per incrementare l’efficienza e velocizzare la digitalizzazione dei flussi di lavoro. imageFORCE C3150 affianca la serie imageFORCE C5100 e amplia l’offerta A3 di Canon; la serie imageFORCE 8100 A3 in bianco e nero, introdotta da Canon per ambienti molto produttivi, offre alta velocità e volumi elevati per stampe di qualità e di livello professionale. Ideali per i gruppi di lavoro di grandi dimensioni, questi dispositivi A3 ottimizzano l’operatività e riducono il carico di lavoro dei responsabili IT e dei fornitori di servizi grazie ai sensori che raccolgono e analizzano i dati, consentendo di migliorare manutenzione e prestazioni.

, lanciate da Canon per gli uffici più impegnati che richiedono soluzioni compatte con avanzate funzionalità di stampa, offrono stampanti multifunzione A4 per volumi elevati e alte prestazioni. Recenti indagini confermano che sempre più aziende diversificano la scelta dei loro dispositivi di stampa e quasi un quarto (23%) intende potenziare le proprie flotte con l’introduzione di più dispositivi A41. Le serie imageFORCE C611 e 710 introducono nuovi modelli A4 nella rinnovata gamma di Canon. la serie imageFORCE C1333 (MFP) A4 compatta e versatile, i modelli C1333P (SFP) a colori e i modelli in bianco e nero serie 1440 (MFP) e serie 1440P (SFP) sono stati lanciati da Canon per gli uffici più piccoli e desiderano integrare modelli A4 di fascia superiore.