▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Canon espande la gamma imageFORCE

Questi nuovi dispositivi affiancano le serie imageFORCE C5100 e 6100, mettendo a disposizione soluzioni di stampa e scansione per volumi elevati a vantaggio delle aziende moderne, mentre imageFORCE C7165 offre agli uffici la qualità delle stampanti di produzione.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/09/2025

Prodotti

Canon amplia la sua gamma imageFORCE con il lancio di otto nuove serie di stampanti per ufficio. I nuovi dispositivi sono pensati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni ambienti di lavoro e per aiutare le aziende a digitalizzare in modo agevole i flussi di lavoro, potenziare la sicurezza, ridurre l’impatto ambientale e incrementare la produttività.

Un’unica e innovativa piattaforma tecnologia, che prende il nome di imageFORCE, raggruppa le nuove soluzioni di stampa Canon (dalle stampanti laser desktop A4 compatte ai dispositivi multifunzione ad alta produzione). Una nuova gamma di stampanti che risponde alle richieste complesse e diversificate dei moderni ambienti di lavoro. Nuovi livelli di qualità, innovazione e prestazione consentono di compiere un importante passo avanti offrendo uno dei portfoli di soluzioni di stampa per ufficio più completi sul mercato.

La gamma imageFORCE offre una perfetta compatibilità con un’ampia varietà di servizi aziendali e soluzioni, come la stampa in cloud e i dispositivi aziendali, la gestione della flotta, l’automazione dei processi documentali e i servizi di monitoraggio della sicurezza. Una vera scelta strategica per le organizzazioni che intendono investire in una soluzione tecnologica scalabile, integrata e all’avanguardia che evolve insieme agli obiettivi operativi.

La nuova serie comprende:

  • imageFORCE C3150, il nuovo dispositivo A3 a colori di Canon per gli uffici di medie e grandi dimensioni con esigenze di stampa di medio-alto volume, pensato per incrementare l’efficienza e velocizzare la digitalizzazione dei flussi di lavoro. imageFORCE C3150 affianca la serie imageFORCE C5100 e amplia l’offerta A3 di Canon;
  • la serie imageFORCE 8100 A3 in bianco e nero, introdotta da Canon per ambienti molto produttivi, offre alta velocità e volumi elevati per stampe di qualità e di livello professionale. Ideali per i gruppi di lavoro di grandi dimensioni, questi dispositivi A3 ottimizzano l’operatività e riducono il carico di lavoro dei responsabili IT e dei fornitori di servizi grazie ai sensori che raccolgono e analizzano i dati, consentendo di migliorare manutenzione e prestazioni.
  • le serie imageFORCE C611 e 710, lanciate da Canon per gli uffici più impegnati che richiedono soluzioni compatte con avanzate funzionalità di stampa, offrono stampanti multifunzione A4 per volumi elevati e alte prestazioni. Recenti indagini confermano che sempre più aziende diversificano la scelta dei loro dispositivi di stampa e quasi un quarto (23%) intende potenziare le proprie flotte con l’introduzione di più dispositivi A41. Le serie imageFORCE C611 e 710 introducono nuovi modelli A4 nella rinnovata gamma di Canon.
  • la serie imageFORCE C1333 (MFP) A4 compatta e versatile, i modelli C1333P (SFP) a colori e i modelli in bianco e nero serie 1440 (MFP) e serie 1440P (SFP) sono stati lanciati da Canon per gli uffici più piccoli e desiderano integrare modelli A4 di fascia superiore.


Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo...
Prodotti
Apple: in arrivo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro...
Prodotti
Epson presenta due nuovi scanner piani
Prodotti
Lanci di prodotto e innovazioni FRITZ! a IFA 2025
Prodotti
LG porta in casa l’arte e la creatività con il...
Prodotti
NIKON rilascia il nuovo firmware 2.00 per NIKON...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.