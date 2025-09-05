Epson amplia l'offerta nella videoproiezione home cinema

Epson consolida ulteriormente la sua posizione di leader di mercato in questo settore annunciando il suo più recente modello per l'home cinema: EH-LS9000.

Progettato appositamente per gli appassionati di film con un budget limitato, questo conveniente videoproiettore di fascia alta combina la tecnologia d’avanguardia della sorgente luminosa laser con una straordinaria risoluzione 4K, per un'esperienza cinematografica coinvolgente da vivere nel comfort della propria casa.

Che si tratti di un'emozionante serata al cinema o dello streaming dell'ultima serie, EH-LS9000 consente agli spettatori di immergersi in un'ampia gamma di contenuti e migliora l'esperienza visiva con immagini chiare, nitide e fluide, grazie a funzioni avanzate quali 4K Frame Interpolation, Super Resolution, HDR10+ e Scene Adaptive Gamma Correction.

Particolarmente adatto per gli ambienti più bui, EH-LS9000 è l’ideale per le sale dedicate all'home cinema e offre prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Il suo rapporto di contrasto dinamico di oltre 2.500.000:1 assicura inoltre che ogni scena sia resa con ricchezza di dettagli, con neri profondi e dettagli delle ombre chiaramente definiti, rispondendo all'intento del regista.

Disponibile in bianco o in nero, EH-LS9000 è progettato per un funzionamento senza problemi, con un tempo di avvio di soli 8 secondi, consentendo agli utenti di guardare i film preferiti in modo praticamente immediato. La connettività completa garantisce la perfetta integrazione in qualsiasi sistema AV di fascia alta, offrendo così una scelta versatile per le configurazioni home cinema.

Caratteristiche principali del videoproiettore Epson EH-LS9000:

- risoluzione 4K (3840x2160) e oltre 8,3 milioni di pixel: straordinaria qualità delle immagini con un ampio spazio colore;

- sorgente luminosa laser: grazie a una durata fino a 20.000 ore, la lampada non deve essere sostituita e questo porta a un minore impatto ambientale;

- elaborazione avanzata delle immagini: riproduzione dei colori migliorata, supporto HDR10+ e nitidezza del movimento migliorata grazie all'interpolazione 4K dei fotogrammi;

- contrasto dinamico: rapporto di contrasto dinamico di oltre 2.500.000:1, per neri più profondi e sfumature di colore più ricche;

- opzioni di installazione versatili: scorrimento motorizzato dell’ottica, zoom e impostazioni di memoria facilitano la regolazione e lo rendono adatto a varie configurazioni di ambienti.