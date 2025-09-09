HONOR Magic V5 disponibile al prezzo di 1999,90 euro con una promo al lancio di 300 euro

HONOR ha reso disponibile in Italia HONOR Magic V5 presso honor.com, Amazon, i principali rivenditori di elettronica autorizzata e i principali operatori. Il nuovo smartphone di casa HONOR, presentato al mercato europeo in occasione dell’evento tenutosi a Londra a fine agosto, sarà acquistabile al prezzo di 1999,90 euro con la possibilità di riscattare il coupon di 300 euro.

Con soli 8,8mm, HONOR Magic V5 è uno tra gli smartphone pieghevoli più sottili al mondo e combina un design industriale leader a livello mondiale con batterie ultra-grandi, una durata senza compromessi, fotocamere potenti e funzionalità di produttività intelligenti per offrire un'esperienza d'uso dello smartphone pieghevole senza pari.

Disponibile nelle colorazioni Ivory White, Black e Dawn Gold, il nuovo foldable è acquistabile in bundle con HONOR Magic Pen e con HONOR Super Charger.