▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

HONOR Magic V5 disponibile al prezzo di 1999,90 euro con una promo al lancio di 300 euro

Con soli 8,8mm, HONOR Magic V5 è uno tra gli smartphone pieghevoli più sottili al mondo.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/09/2025

Prodotti

HONOR ha reso disponibile in Italia HONOR Magic V5 presso honor.com, Amazon, i principali rivenditori di elettronica autorizzata e i principali operatori. Il nuovo smartphone di casa HONOR, presentato al mercato europeo in occasione dell’evento tenutosi a Londra a fine agosto, sarà acquistabile al prezzo di 1999,90 euro con la possibilità di riscattare il coupon di 300 euro.

Con soli 8,8mm, HONOR Magic V5 è uno tra gli smartphone pieghevoli più sottili al mondo e combina un design industriale leader a livello mondiale con batterie ultra-grandi, una durata senza compromessi, fotocamere potenti e funzionalità di produttività intelligenti per offrire un'esperienza d'uso dello smartphone pieghevole senza pari.

Disponibile nelle colorazioni Ivory White, Black e Dawn Gold, il nuovo foldable è acquistabile in bundle con HONOR Magic Pen e con HONOR Super Charger.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo...
Prodotti
Apple: in arrivo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro...
Prodotti
ASUS rende disponibile il nuovo ZenWiFi BD4...
Prodotti
LG rivoluziona il settore degli...
Prodotti
Epson amplia l'offerta nella videoproiezione...
Prodotti
Canon espande la gamma imageFORCE

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.