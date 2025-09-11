Apple Watch SE 3: funzioni per la salute, display always-on, ricarica rapida e altro ancora

Apple ha presentato Apple Watch SE di nuova generazione, che offre funzioni eccezionali per la salute, il fitness, la connettività e la sicurezza, oltre alla potenza del chip S10.

Ogni interazione con Apple Watch ruota attorno al display, dal leggere le notifiche al monitorare a colpo d’occhio i parametri degli allenamenti. Grazie al chip S10, ora Apple Watch SE 3 ha il display always-on, che permette di controllare comodamente l’ora o dare uno sguardo alle notifiche senza dover alzare il polso o toccare lo schermo. Il rivestimento in vetro è 4 volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente ed è realizzato in Ion-X (rafforzato tramite scambio ionico), un vetro proprietario e personalizzato che è anche il più robusto mai visto su uno smartwatch.

Anche con l’aggiunta del display always-on, la batteria di Apple Watch SE 3 dura un giorno intero offrendo 18 ore di autonomia, e per la prima volta supporta la ricarica rapida. Apple Watch SE 3 ora si carica due volte più velocemente rispetto alla generazione precedente: con 15 minuti di ricarica si hanno fino a 8 ore di autonomia aggiuntiva per coprire tutta la giornata, e la batteria raggiunge l’80% in 45 minuti.

In aggiunta alle sue potenti e fondamentali funzioni per la salute, Apple Watch SE 3 introduce “Qualità del sonno”, che aiuta l’utente a capire la qualità del proprio sonno e come può renderlo più rigenerante. Grazie alla ricarica rapida, è ancora più semplice indossare Apple Watch durante la notte per monitorare il sonno, e la funzione “Qualità del sonno” aggiunge informazioni utili quali la durata complessiva, le varie fasi e altri dati nell’app Parametri Vitali.

Il riposo è influenzato da vari fattori come l’ora in cui si va a dormire, i risvegli notturni, la durata di ogni fase e quella complessiva; con “Qualità del sonno” Apple Watch aiuta a monitorare ciascuna categoria e fornisce parametri chiari e di facile lettura che consentono all’utente di farsi un’idea di come dorme. Al mattino, nell’app Sonno su Apple Watch la funzione “Qualità del sonno” fornisce il punteggio complessivo e una classificazione, oltre ad una chiara ripartizione delle componenti fondamentali che aiutano a capire a cosa dare priorità per migliorare il riposo.

Rilevamento della temperatura del polso, che fornisce informazioni sul benessere generale in aggiunta agli altri valori fondamentali sulla salute disponibili nell’app Parametri Vitali. Apple Watch usa due sensori di temperatura e un algoritmo evoluto per tenere conto della temperatura ambiente.

Stime retrospettive dell’ovulazione, che usano i dati della temperatura del polso per fornire una stima a posteriori dei giorni in cui è avvenuta l’ovulazione e migliorare le previsioni sul ciclo.

Notifiche in caso di apnea notturna, che avvisano l’utente di eventuali segnali ricorrenti di apnea notturna da moderata a grave nell’arco di 30 giorni. L’algoritmo analizza i dati dell’accelerometro per rilevare eventuali interruzioni del normale ritmo respiratorio associate all’apnea notturna.

In più, Apple Watch SE 3 offre:

Apple Watch incoraggia l’utente durante l’attività fisica e offre informazioni utili sull’allenamento per svariati tipi di workout. L’app Attività sprona a chiudere i tre anelli Movimento, Esercizio e In piedi, raggiungendo obiettivi giornalieri personalizzabili. L’utente può anche monitorare un’ampia gamma di allenamenti con algoritmi personalizzati e approvati per il calcolo della frequenza cardiaca e delle calorie usando l’app Allenamento; può mantenere alta la motivazione con le sfide Attività e la condivisione; può controllare i progressi con trend e riepiloghi settimanali, e tenere d’occhio parametri fondamentali come il carico di allenamento e il recupero cardiaco.

Oltre al display always-on, il chip S10 rende possibile l'utilizzo di Siri sul dispositivo, che ora può accedere ai dati sulla salute e registrarli. Per le richieste che non necessitano di informazioni ricavate da Internet, come l’avvio di un allenamento o l’impostazione di un timer, i risultati vengono forniti più velocemente e con risposte più affidabili. L’elaborazione on-device è privata e sicura, e ora Siri può anche accedere ai dati dell’app Salute per rispondere alle richieste su fitness e salute.

Apple Watch SE 3 permette di ascoltare contenuti multimediali, come musica o podcast, direttamente dall’altoparlante. Per le chiamate audio con l’app Telefono o FaceTime, il chip S10 rende disponibile anche “Isolamento vocale” per eliminare i rumori di fondo, così la voce arriva forte e chiara anche quando si è in ambienti rumorosi.





Un nuovo, spettacolare design del software con Liquid Glass, che rende possibile un’esperienza d’uso ancora più espressiva e piacevole con il quadrante Foto, i widget e i suggerimenti per la Raccolta smart, le notifiche e Centro di Controllo, oltre che con i comandi in-app e la navigazione.

Una galleria quadranti riprogettata, con due novità: Flusso, dove i numeri dell’ora in Liquid Glass rifrangono le sfumature di colore che rispondono ai movimenti del polso dell’utente, e Precisione, una reinterpretazione moderna dei classici orologi regolatori che segnano separatamente ore, minuti e secondi. Inoltre, su oltre 20 quadranti ora si potrà vedere la lancetta dei secondi senza sollevare il polso.

I suggerimenti nella Raccolta smart, che offrono in modo proattivo consigli utili e pratici in base ai dati dei sensori e alle informazioni ricavate dal contesto o dalla routine dell’utente.

La funzione Traduzione in tempo reale di Apple Intelligence in Messaggi, che traduce automaticamente i messaggi in arrivo nella lingua preferita dall’utente direttamente sul polso, quando Apple Watch è abbinato a un iPhone che supporta Apple Intelligence.5 Inoltre, impostando la lingua del dispositivo sull’inglese, Apple Watch suggerisce in modo intelligente azioni in linea con il contesto delle conversazioni nell’app Messaggi, per esempio attivare la funzione “Tutto bene” nel momento in cui un contatto chiede all’utente di avvisare quando arriva a casa.

L’app Note, che ora consente di creare o accedere alle note direttamente dal polso.

Assistente di attesa e Filtro delle chiamate, disponibili nell’app Telefono quando iPhone è nelle vicinanze.6 “Assistente di attesa” rimane in linea al posto dell’utente mentre aspetta che una persona reale risponda alla chiamata, e avvisa quando è il momento di cominciare la conversazione. La funzione “Filtro delle chiamate” semplifica la gestione delle chiamate da numeri sconosciuti, richiedendo il nome e il motivo della telefonata prima ancora che lo smartphone squilli. In questo modo, l’utente ha le informazioni che servono per decidere se rispondere, rifiutare la chiamata o fare ulteriori domande.

Con watchOS 26, Apple Watch SE 3 ha un look tutto nuovo e offre più funzioni intelligenti e modi più personalizzati per rimanere attivi, in salute e in contatto, tra cui:Apple Watch SE 3 è disponibile con cassa da 40 mm e 44 mm in alluminio color mezzanotte e galassia.

In Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri 50 Paesi e territori, è già possibile preordinare Apple Watch SE 3 con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 19 settembre.

Apple Watch SE 3 è disponibile a partire da €279.

watchOS 26 sarà disponibile per Apple Watch Series 6 e successivi, Apple Watch SE (seconda generazione) e per tutti i modelli di Apple Watch Ultra a partire da lunedì 15 settembre.