Apple Watch SE 3: funzioni per la salute, display always-on, ricarica rapida e altro ancora

Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 11/09/2025
Apple ha presentato Apple Watch SE di nuova generazione, che offre funzioni eccezionali per la salute, il fitness, la connettività e la sicurezza, oltre alla potenza del chip S10.
Ogni interazione con Apple Watch ruota attorno al display, dal leggere le notifiche al monitorare a colpo d’occhio i parametri degli allenamenti. Grazie al chip S10, ora Apple Watch SE 3 ha il display always-on, che permette di controllare comodamente l’ora o dare uno sguardo alle notifiche senza dover alzare il polso o toccare lo schermo. Il rivestimento in vetro è 4 volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente ed è realizzato in Ion-X (rafforzato tramite scambio ionico), un vetro proprietario e personalizzato che è anche il più robusto mai visto su uno smartwatch.
Anche con l’aggiunta del display always-on, la batteria di Apple Watch SE 3 dura un giorno intero offrendo 18 ore di autonomia, e per la prima volta supporta la ricarica rapida. Apple Watch SE 3 ora si carica due volte più velocemente rispetto alla generazione precedente: con 15 minuti di ricarica si hanno fino a 8 ore di autonomia aggiuntiva per coprire tutta la giornata, e la batteria raggiunge l’80% in 45 minuti.
In aggiunta alle sue potenti e fondamentali funzioni per la salute, Apple Watch SE 3 introduce “Qualità del sonno”, che aiuta l’utente a capire la qualità del proprio sonno e come può renderlo più rigenerante. Grazie alla ricarica rapida, è ancora più semplice indossare Apple Watch durante la notte per monitorare il sonno, e la funzione “Qualità del sonno” aggiunge informazioni utili quali la durata complessiva, le varie fasi e altri dati nell’app Parametri Vitali.
Il riposo è influenzato da vari fattori come l’ora in cui si va a dormire, i risvegli notturni, la durata di ogni fase e quella complessiva; con “Qualità del sonno” Apple Watch aiuta a monitorare ciascuna categoria e fornisce parametri chiari e di facile lettura che consentono all’utente di farsi un’idea di come dorme. Al mattino, nell’app Sonno su Apple Watch la funzione “Qualità del sonno” fornisce il punteggio complessivo e una classificazione, oltre ad una chiara ripartizione delle componenti fondamentali che aiutano a capire a cosa dare priorità per migliorare il riposo.In più, Apple Watch SE 3 offre:
Apple Watch incoraggia l’utente durante l’attività fisica e offre informazioni utili sull’allenamento per svariati tipi di workout. L’app Attività sprona a chiudere i tre anelli Movimento, Esercizio e In piedi, raggiungendo obiettivi giornalieri personalizzabili. L’utente può anche monitorare un’ampia gamma di allenamenti con algoritmi personalizzati e approvati per il calcolo della frequenza cardiaca e delle calorie usando l’app Allenamento; può mantenere alta la motivazione con le sfide Attività e la condivisione; può controllare i progressi con trend e riepiloghi settimanali, e tenere d’occhio parametri fondamentali come il carico di allenamento e il recupero cardiaco.
Oltre al display always-on, il chip S10 rende possibile l'utilizzo di Siri sul dispositivo, che ora può accedere ai dati sulla salute e registrarli. Per le richieste che non necessitano di informazioni ricavate da Internet, come l’avvio di un allenamento o l’impostazione di un timer, i risultati vengono forniti più velocemente e con risposte più affidabili. L’elaborazione on-device è privata e sicura, e ora Siri può anche accedere ai dati dell’app Salute per rispondere alle richieste su fitness e salute.
Apple Watch SE 3 permette di ascoltare contenuti multimediali, come musica o podcast, direttamente dall’altoparlante. Per le chiamate audio con l’app Telefono o FaceTime, il chip S10 rende disponibile anche “Isolamento vocale” per eliminare i rumori di fondo, così la voce arriva forte e chiara anche quando si è in ambienti rumorosi.
Con watchOS 26, Apple Watch SE 3 ha un look tutto nuovo e offre più funzioni intelligenti e modi più personalizzati per rimanere attivi, in salute e in contatto, tra cui:
In Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri 50 Paesi e territori, è già possibile preordinare Apple Watch SE 3 con disponibilità nei negozi a partire da venerdì 19 settembre.
Apple Watch SE 3 è disponibile a partire da €279.
watchOS 26 sarà disponibile per Apple Watch Series 6 e successivi, Apple Watch SE (seconda generazione) e per tutti i modelli di Apple Watch Ultra a partire da lunedì 15 settembre.