scrivi qui il titolo...

Apple ha presentato i nuovi AirPods Pro 3 caratterizzati da una nuova architettura acustica multiporta, che controlla in modo preciso il flusso d’aria che trasporta il suono nell’orecchio, sugli AirPods Pro 3 l’esperienza di ascolto è davvero eccezionale ed avvolgente. Grazie all’equalizzazione adattiva di ultima generazione, la nuova architettura migliora la risposta dei bassi, offre un suono più ampio, che consente di percepire ogni strumento e rende più chiare le voci a frequenze più alte durante l’ascolto della musica, la visione delle serie TV e le telefonate. Inoltre, la modalità Trasparenza è stata ulteriormente personalizzata, per far sì che le voci siano ancora più naturali, aiutando le persone a sentire cosa succede nell’ambiente circostante, senza perdersi nulla.







Gli AirPods Pro 3 offrono anche la migliore cancellazione attiva del rumore. Questo incredibile passo avanti è reso possibile dai microfoni a rumore ultra-ridotto e dall’avanzato audio computazionale, oltre che da cuscinetti in schiuma infusa che garantiscono un isolamento dal rumore passivo eccezionale. Sui mezzi pubblici, in ufficio o a casa, l’esperienza di ascolto con AirPods Pro 3 è ancora più avvolgente, con una cancellazione attiva del rumore due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro 2 e una rimozione del rumore quattro volte superiore rispetto al primo modello di AirPods Pro. Inoltre, quando si ascolta la musica con la modalità cancellazione attiva del rumore abilitata, gli AirPods Pro 3 offrono fino a otto ore di riproduzione della musica, il 33% in più rispetto alla generazione precedente.





Frutto di oltre 10.000 scansioni auricolari e di più di 100.000 ore di ricerca sull'utilizzo, gli AirPods Pro 3 sono gli auricolari più sicuri e comodi mai realizzati. Per offrire un comfort migliorato ad ancora più persone, l’architettura interna è stata completamente riprogettata per rendere ogni auricolare più piccolo, mentre la geometria esterna dei cuscinetti è stata allineata al centro del corpo per una maggiore stabilità, un lavoro che ha richiesto un set di dati senza precedenti di oltre 300 milioni di punti. E grazie ai nuovi cuscinetti in schiuma infusa disponibili in cinque misure, inclusa la XXS, gli AirPods Pro 3 non sono mai stati così confortevoli. Ancora più robusti e con una resistenza al sudore e all’acqua di grado IP57, gli AirPods Pro 3 sono progettati per affrontare allenamenti intensi e condizioni meteo imprevedibili.

Gli AirPods Pro 3 si possono già preordinare, con disponibilità a partire da venerdì 19 settembre. Prezzi a partire da €249.