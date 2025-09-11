Withings alza il sipario sul nuovo ScanWatch 2

Withings ha presentato il nuovo ScanWatch 2. Il suo nuovo sistema operativo, HealthSense 4, è stato progettato per offrire algoritmi ancora più precisi e potenti. Monitora 35 biomarcatori per ottimizzare ogni aspetto della salute. Con il suo nuovo ed esclusivo Indicatore di Vitalità, comunica il livello di energia dell'utente per ottimizzarne la vitalità e ridurre la stanchezza. Invia notifiche in tempo reale sui primi segnali di malattia.

Il nuovo ScanWatch sfrutta un intelligenza artificiale avanzata per offrire un'analisi dettagliata dello stato di salute dell'utente.

Il nuovo ScanWatch 2 offre un monitoraggio completo della salute, utilizzando 35 biomarcatori per tracciare ogni parametro, dal sonno all'attività fisica, fino alla salute cardiovascolare, alla previsione del ciclo mestruale e alla temperatura. Tutto ciò è reso possibile dal nuovo sistema operativo HealthSense 4, che integra nuovi algoritmi avanzati per fornire le misurazioni più precise e raffinate di sempre.

Un'autonomia record di 35 giorni consente un monitoraggio continuo della salute, giorno e notte, di tutti i parametri essenziali. Il tracciamento notturno è particolarmente vitale, poiché le fluttuazioni di indicatori chiave come la variabilità della frequenza cardiaca (VFC), la frequenza respiratoria, la saturazione di ossigeno e la temperatura offrono una visione approfondita della salute generale di un individuo, inclusi il recupero, la gestione dello stress e la salute cardiovascolare e femminile.

Tra le principali innovazioni del nuovo ScanWatch 2 spiccano i suoi algoritmi avanzati per il monitoraggio del sonno e dei livelli di energia.

● Analisi completa delle fasi del sonno: Per la prima volta, ScanWatch 2 offre un monitoraggio più preciso dell'architettura e della qualità del sonno attraverso il rilevamento delle sue fasi, includendo ora il sonno REM, una fase essenziale per la memoria, la plasticità cerebrale, la regolazione dello stress e la gestione delle emozioni. Inoltre, monitora con precisione il ritmo respiratorio notturno, un indicatore chiave della salute generale.

● Una comprensione più profonda del livello di energia e della stanchezza: ScanWatch 2 potenzia una funzione esclusiva di Withings+ —l'Indicatore di Vitalità—, che utilizza dati come la VFC (Variabilità della Frequenza Cardiaca), l'attività fisica, la temperatura, la saturazione di ossigeno, la frequenza respiratoria e la qualità del sonno per fornire notifiche personalizzate con consigli mirati, aiutando così gli utenti a ottimizzare la propria energia concentrandosi sui fattori specifici che, per loro, la deteriorano maggiormente.

Per promuovere il benessere e la salute quotidiana, ScanWatch 2 offre un monitoraggio avanzato sia per l'attività fisica che per la salute cardiovascolare. Migliora il tracciamento dell'attività con nuovi algoritmi dedicati per un conteggio preciso dei passi e il riconoscimento automatico delle attività. Per la salute del cuore, fornisce una supervisione continua utilizzando un sensore PPG per rilevare passivamente disturbi del ritmo come la fibrillazione atriale. Gli utenti possono poi confermare qualsiasi potenziale problema su richiesta con un ECG di grado medico.







Il nuovo ScanWatch 2 non si limita a misurare, predice e allerta: Monitorando e analizzando le sottili variazioni della temperatura corporea, l'orologio alimenta l'IA predittiva di Withings+ per aiutare gli utenti a essere più proattivi.

● Previsione ottimizzata del ciclo mestruale e avvisi sul ciclo, anche per cicli irregolari e durante la perimenopausa: Il suo nuovo algoritmo traccia l'evoluzione della temperatura corporea notturna, analizzando sottili fluttuazioni per prevedere con precisione ogni fase del ciclo mestruale. Ciò fornisce informazioni preziose, offrendo una chiarezza cruciale per chi affronta cicli irregolari o la perimenopausa e una comprensione più profonda del proprio ciclo unico.

● Monitorando e analizzando le sottili variazioni della temperatura corporea, l'orologio alimenta l'IA predittiva di Withings+ per aiutare gli utenti a essere più proattivi.

● Avvisi proattivi per fluttuazioni di temperatura e per segni di potenziale malattia: Il monitoraggio preciso delle fluttuazioni della temperatura e della VFC consente di ricevere avvisi ai primi segni di una possibile malattia virale o batterica, come l'influenza. Questo è potenziato dalla tecnologia TempTech 24/7, che combina un sensore di flusso termico con un sensore di temperatura al polso per distinguere con precisione la temperatura corporea da quella ambientale e garantire un monitoraggio continuo.







All'interno dell'app gratuita Withings, gli utenti beneficiano di un'esperienza semplificata e personalizzabile, costruita attorno a queste funzionalità esclusive:

● Dashboard personalizzabile: Gli utenti possono ora fissare i loro dati sanitari più importanti nella scheda ‘Focus’, rendendo ciò che conta di più immediatamente visibile nella homepage.

● Comprensione olistica della salute: Grazie al tracciamento continuo e approfondito dei dati, gli utenti possono finalmente comprendere le connessioni tra le diverse metriche della salute. Possono vedere gli effetti diretti dell'attività fisica sul sonno, come la qualità del sonno influisce sull'energia quotidiana e come i cicli mestruali influenzano i pattern e la qualità del sonno.

● Tracciamento dei trend per una motivazione costante: La piattaforma offre un monitoraggio preciso dei trend di salute, fornendo agli utenti una visione chiara dei loro progressi. Ciò li abilita a intraprendere azioni mirate ed efficaci e a mantenere la motivazione a lungo termine.

● Previsione ottimizzata del ciclo mestruale e avvisi sul ciclo, anche per cicli irregolari e durante la perimenopausa: Il suo nuovo algoritmo traccia l'evoluzione della temperatura corporea notturna, analizzando sottili fluttuazioni per prevedere con precisione ogni fase del ciclo mestruale. Ciò fornisce informazioni preziose, offrendo una chiarezza cruciale per chi affronta cicli irregolari o la perimenopausa e una comprensione più profonda del proprio ciclo unico.

● Monitorando e analizzando le sottili variazioni della temperatura corporea, l'orologio alimenta l'IA predittiva di Withings+ per aiutare gli utenti a essere più proattivi.

● Avvisi proattivi per fluttuazioni di temperatura e per segni di potenziale malattia: Il monitoraggio preciso delle fluttuazioni della temperatura e della VFC consente di ricevere avvisi ai primi segni di una possibile malattia virale o batterica, come l'influenza. Questo è potenziato dalla tecnologia TempTech 24/7, che combina un sensore di flusso termico con un sensore di temperatura al polso per distinguere con precisione la temperatura corporea da quella ambientale e garantire un monitoraggio continuo.