ASUS presenta i nuovi display ProArt, innovativi PC AI e molto altro

ASUS ha presentato a IBC 2025 la sua ultima gamma di soluzioni innovative dedicate ai creator, che combinano un’eccellente fedeltà visiva, accelerazione AI avanzata e connettività ai massimi livelli di efficienza per consentire a professionisti, studi grafici e ambienti di produzione di gestire al meglio anche i flussi di lavoro più impegnativi, sfruttando le soluzioni tecnologiche più all’avanguardia.

I display ASUS ProArt in mostra a IBC sono equipaggiati con pannelli all’avanguardia pensati per flussi di lavoro reali: dal monitoraggio sul set alla post-produzione, dai contenuti amatoriali alle produzioni di livello professionale. Grazie a una resa cromatica straordinaria, spettacolari immagini HDR e massima flessibilità nella connettività, ogni fase del percorso creativo può contare su un modello di display ProArt in grado di valorizzarla al meglio e garantire un livello di immersività senza paragoni.

Tra le novità si distingue il display ProArt OLED PA27USD, un 27 pollici 4K UHD QD-OLED, in grado di offrire colori saturi e fedeli con copertura al 99% dello spazio DCI-P3, calibrazione di fabbrica con Delta E <1 e supporto HDR con luminosità di picco a 1000 nit, il tutto corredato da ampie opzioni di connettività, tra cui 12G SDI e doppia Thunderbolt 4. Per chi ricerca un’esperienza immersiva su grande formato è in esposizione, invece, il ProArt Cinema PQ09U, un display 4K HDR micro-LED da 162 pollici con pixel pitch ultraridotto di 0,93 mm, contrasto da 1.000.000:1 e copertura al 97% dello spazio colore DCI-P3, perfetto per home cinema, broadcasting e installazioni di livello professionale. Infine, ideale sui set di produzione è il ProArt PA16USV, un compatto display da 15,6 pollici, che combina risoluzione 4K a 282 ppi e connessione 12G-SDI in un formato versatile e facilmente adattabile, grazie a supporti regolabili, attacchi per treppiede e compatibilità VESA.

Mainboard e schede grafiche ASUS ProArt: potenza ed eleganza per la produttività creativa

Le nuove motherboard e schede grafiche ASUS ProArt sono progettate per chi ricerca prestazioni elevate e design raffinato. La ProArt X870E-Creator WiFi offre connettività avanzata con PCIe 5.0, slot M.2, Ethernet a 10Gb e 2,5Gb e WiFi 7, oltre alla tecnologia esclusiva AI Cache Boost, che con CPU Ryzen 9000 accelera i carichi di lavoro AI e il workflow creativo fino al 29%. La nuova ProArt Z890-Creator WiFi dispone, invece, di due slot PCIe 5.0 x16, supporto DDR5, Thunderbolt 5 e networking ad alta velocità. A completare l’offerta le schede grafiche della linea ProArt GeForce RTX 50, che uniscono design minimale e potenza di calcolo in un formato compatto, con porta USB-C per la massima versatilità e dettagli estetici ricercati, come finitura effetto legno e logo Aura low-key.

ASUS supporta content creator e professionisti anche con i nuovi sistemi Powered by ASUS (PBA), sviluppati insieme ai partner ALTERNATE & Azerty, SCAN e Renderboxes. Queste configurazioni ad alte prestazioni integrano l’affidabilità dei componenti ProArt, offrendo la potenza necessaria per flussi di lavoro creativi particolarmente impegnativi. Inoltre, due dei sistemi in mostra sono equipaggiati con i nuovi chassis ProArt: il PA602 Wood Edition Retro Brown, realizzato in legno certificato FSC® e con raffreddamento avanzato, disponibile anche in nero, e il compatto PA401 Wood Edition Beige, elegante e funzionale, perfetto sia a casa che in ufficio.

Le schede madri ASUS Pro WS e i desktop ExpertCenter Pro offrono le prestazioni e l’affidabilità necessarie ai professionisti per l’AI, il rendering 3D e flussi di lavoro ad alta intensità. La Pro WS TRX50-SAGE WIFI A gestisce compiti complessi grazie a CPU Ryzen Threadripper PRO con fino a 96 core, 1TB di memoria ECC DDR5 e scalabilità multi-GPU, mentre lo storage PCIe 5.0 ultrarapido, l’Ethernet a 10Gb e il WiFi 7 garantiscono il trasferimento dei dati senza interruzioni. Per chi ricerca workstation compatte ma solide ed affidabili, l’ExpertCenter Pro ET500I W8 abbina processori Intel® Core™ Ultra con certificazione ISV e supporto per schede grafiche di fascia alta, offrendo una piattaforma sicura, scalabile e pronta anche per il futuro.

Laptop ASUS ProArt AI: gestione del workflow creativo al meglio anche in mobilità

I laptop ProArt offrono prestazioni professionali, sono pronti per l’AI e garantiscono la massima accuratezza nel colore. Sono ideali per la creazione di contenuti sia in studio sia in mobilità.

Il nuovo ProArt P16 è il laptop definitivo per i creator, pensato sia per la produzione in ufficio, sia per lavorare on the go. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 con NPU da 50 TOPS, GPU fino a GeForce RTX 5090 per laptop e display ASUS Lumina Pro OLED, offre prestazioni senza precedenti. Grazie a Copilot+ PC, NVIDIA® RTX AI e strumenti esclusivi ASUS AI, come StoryCube e MuseTree, ProArt P16 consente di lavorare in modo più intelligente, veloce e intuitivo.

Questo laptop ad alte prestazioni toglie ogni limite alla creatività, permettendo di affrontare anche i workflow più complessi con la massima facilità. Il debutto delle GPU NVIDIA RTX™ serie 50 per laptop rappresenta una svolta per il video editing, essendo in grado di accelerare i flussi 10-bit 4:2:2, migliorare il playback multi-traccia 4K/8K, velocizzare l’esportazione e garantire maggiore stabilità con i contenuti ad alta risoluzione e multi-layer, oltre ad assicurare maggior velocità con gli effetti AI e più VRAM. Per i creatori video su Windows si tratta di un vero traguardo: operazioni che prima richiedevano workstation desktop di fascia alta possono ora essere svolte ovunque, dalla generazione di immagini ad alta velocità, all’editing video AI-enhanced, fino alla post produzione in HDR. La serie RTX 50 non si limita a migliorare le performance, ma nei fatti ridefinisce il concetto di creazione video su mobile.

Il nuovo display ASUS Lumina Pro OLED del ProArt P16, tra i più avanzati OLED del settore progettato espressamente per i professionisti della creatività, offre una qualità visiva di livello superiore, con colori più intensi, elevata luminosità e contrasto per una riproduzione delle immagini particolarmente fluida e senza affaticare gli occhi. Calibrato in fabbrica con Delta E <1, assicura fedeltà cromatica tra schermo, stampa e piattaforme digitali. Con un picco di luminosità HDR fino a 1.600 nit, certificazioni VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone® Validated, Dolby Vision e TÜV Rheinland per la protezione degli occhi, il display restituisce immagini nitide e vivide in qualsiasi condizione di luce, mentre il refresh rate a 120Hz e la tecnologia VRR garantiscono transizioni sempre fluide dei fotogrammi, ideali per editing video, animazioni e design dei videogiochi. Il trattamento antiriflesso riduce del 65% la riflessione della luce, migliorando la visibilità e limitando l’affaticamento della vista anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Il ProArt P16 rappresenta il modello di punta della linea ASUS Copilot+, grazie all’accelerazione RTX AI e agli esclusivi strumenti AI che velocizzano la generazione di immagini, l’editing video e la progettazione 3D, garantendo processi più rapidi e risultati ottimizzati. Le applicazioni esclusive ASUS StoryCube e MuseTree aggiungono poi un ulteriore valore creativo. In particolare, StoryCube, pensata per i creator in movimento come gli utenti GoPro, è una soluzione basata su AI che permette di gestire, organizzare, visualizzare in anteprima e modificare i contenuti con la massima efficienza. Integrata con servizi cloud come iCloud e Google Photo, l’app categorizza automaticamente foto e video in base alle attività più comuni, rendendo più lineare e veloce il flusso di lavoro video.

MuseTree trasforma, invece, l’ispirazione in immagini a partire da semplici bozze testuali, archiviandole e organizzandole in modo intelligente per garantirne un accesso immediato. Sul nuovo ProArt P16, l’app sfrutta la potenza di elaborazione locale per accelerare la generazione di immagini AI e migliorarne sensibilmente la qualità.

ASUS NUC e Mini PC: creatività AI senza limiti in formato compatto

A IBC ASUS mostra anche i nuovi modelli della propria offerta di NUC e mini PC, in grado di mettere a disposizione di creator, professionisti e sviluppatori la potenza dell’intelligenza artificiale in spazi ridotti.

L’innovativo Ascent GX10 è un supercomputer desktop per l’AI di dimensioni estremamente contenute, basato su NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip e DGX Spark, capace di 1 petaflop di potenza e 128 GB di memoria, ideale per il training di modelli fino a 200 miliardi di parametri e anche per i workload grafici più intensivi. Accanto a questo piccolo ma potente supercomputer, ASUS mostra i nuovi modelli di NUC 15 Pro e 15 Pro+, entrambi con processori Intel Core Ultra Serie 2, in grado di offrire fino a 99 Platform TOPS con un incremento delle prestazioni del 18% rispetto alla generazione precedente, grafica Intel Arc e memoria DDR5 fino a 96GB. Il modello di NUC 15 Pro+ si caratterizza, inoltre, per il design particolarmente raffinato, che gli consente di inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, dall’ufficio al salotto di casa. Completa la linea l’ExpertCenter PN54, un mini PC Copilot+ con processori AMD Ryzen AI 7 350, NPU XDNA2 fino a 50 TOPS e grafica Radeon 800M, capace di gestire fino a quattro display 4K e dotato di funzioni smart, lettore d’impronte, microfono e altoparlanti integrati.