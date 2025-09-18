Da Epson i primi videoproiettori portatili smart con tecnologia 3LCD LED RGB

Epson ha annunciato la nuova famiglia di videoproiettori portatili smart Lifestudio, composta dai modelli Flex EF-71, Flex EF-72, Pop EF-62B/N e Pop EF-61W/G/R, pensati per trasformare qualsiasi ambiente, esterno ed interno (dal soggiorno al giardino, dalla camera da letto alla casa per le vacanze), in un luogo versatile e coinvolgente per l’intrattenimento, oltre a creare un'atmosfera su misura per ogni esperienza. Che si guardi in streaming l'ultima serie TV o film, si giochi o si segua una lezione di fitness online, tutta la famiglia può apprezzare le qualità audiovisive su schermi fino a 150”. Non solo: l’intera gamma è dotata del sistema 3LCD Smart di Epson con tecnologia Triple Core Engine, che proietta immagini nitide e cristalline fino a tre volte più luminose rispetto ai videoproiettori DLP a 1 chip, per una qualità d'immagine eccezionale.

I videoproiettori Lifestudio Pop e Flex sono dotati di molteplici tecnologie e funzionalità, tra cui la configurazione istantanea intelligente che semplifica l'avvio immediato. La tecnologia Sound by Bose è presente in tutti i modelli per offrire una qualità audio superiore, Bluetooth integrato e Dolby Audio permettono esperienze davvero coinvolgenti, mentre Google TV consente un facile accesso a oltre 400.000 film e programmi TV. Con Google Cast è inoltre possibile trasmettere direttamente sul videoproiettore film, programmi, foto e musica in streaming direttamente da telefono o tablet.

La linea Lifestudio Flex comprende i modelli EF-72 (4K PRO-UHD, 1.000 lumen), disponibile nel colore quercia, ed EF-71 (Full HD, 700 lumen), disponibile in bianco diamante, entrambi dotati di un supporto inclinabile (+90°/-15°) e girevole (+180°) per visualizzare i contenuti su qualsiasi superficie del soffitto, del pavimento o ad angolo. Grazie a un'illuminazione ambientale LED con luminosità e colori modificabili per riflettere nell'ambiente l'atmosfera desiderata, da calda e romantica a giocosa e vivace, con Flex EF-72 è possibile un'atmosfera che si adatta a diversi stili e mood.

La linea Lifestudio Pop comprende il modello EF-62B/N (4K PRO-UHD, 700 lumen), disponibile nei colori nero metallizzato e blu navy metallizzato, e il modello EF-61 (Full HD, 700 lumen), disponibile nei colori bianco diamante, verde ghiaccio e quarzo rosa.

Altre caratteristiche dei videoproiettori Epson Lifestudio sono:

- tecnologia Triple Core Engine: garantisce colori vivaci e immagini nitide;

- configurazione istantanea intelligente: facile da usare grazie alle tecnologie di messa a fuoco automatica, correzione trapezoidale ed evitamento degli ostacoli;

- modalità ALLM (Gaming Mode) e elevata frequenza di aggiornamento di 240 Hz: consentono ai videoproiettori Pop e Flex di offrire un'esperienza di gioco più fluida e veloce, perfetta per i giochi d'azione e altre esperienze emozionanti.

È possibile inoltre migliorare la configurazione della postazione di proiezione portatile con i seguenti accessori:

- supporto da pavimento regolabile in altezza e angolazione (ELPFS01): può essere posizionato in base all'estetica e all'arredamento della stanza o spostato per adattarsi a spazi diversi. Inoltre è compatibile solo con la gamma Flex (EF-71 e EF-72), può essere esteso da 60 a 80 cm e il meccanismo di rotazione consente di proiettare l'immagine in diverse direzioni.

- microfono wireless, ad esempio per karaoke (ELPKM01): è sufficiente collegarlo e iniziare a cantare guardando i testi sullo schermo.