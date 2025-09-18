ASUS lancia il nuovo monitor ProArt Display 6K PA32QCV

ASUS ha annunciato la disponibilità del monitor ProArt Display PA32QCV, un modello professionale da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384) appositamente progettato per i creatori di contenuti. PA32QCV offre un Delta E<2, copertura al 98% dello spazio colore gamut DCI-P3 ed una risoluzione di 218 pixel per pollice (ppi). Ogni display è calibrato individualmente in fabbrica e sottoposto a verifica Calman per garantire un'accuratezza cromatica eccezionale e costante, fondamentale per il lavoro più delicato sul piano cromatico.

PA32QCV include anche funzioni specifiche per Mac, tra cui una nuova preimpostazione del colore M Model-P3 per garantire colori uniformi sui dispositivi macOS. Inoltre, ASUS DisplayWidget Center è ora disponibile anche per macOS, consentendo un comodo controllo di qualsiasi display ProArt. Altre caratteristiche includono l'Auto KVM integrato per passare senza problemi da un laptop oppure da un PC all'altro con un'unica tastiera ed un unico mouse, oltre a un'ampia connettività che include una doppia Thunderbolt 4 con 96 watt Power Delivery, DisplayPort, HDMI e un hub USB.

Il pannello 6K HDR (6016 x 3384) del PA32QCV vanta una densità di 218 ppi, oltre 3 volte superiore a quella di un display FHD da 32 pollici. L'elevata densità di pixel rende il testo nitido e facile da leggere, mentre la maggiore chiarezza visiva offre vantaggi significativi ai designer impegnati in progetti complessi. La compatibilità con HDR10 e VESA DisplayHDR 600 garantisce la riproduzione di bianchi ancora più brillanti e di neri ancora più scuri, per restituire un contrasto eccezionale che si traduce in immagini ricche e realistiche, con una fedeltà che aiuta gli artisti a realizzare appieno le loro idee creative. PA32QCV offre uno spazio di lavoro superiore del 145% rispetto a un monitor 4K delle stesse dimensioni, consentendo agli utenti di sfruttare una superficie più ampia per navigare senza sforzo tra i contenuti.

Il monitor combina prestazioni di livello professionale con un design elegante e una compatibilità certificata con i Mac. Grazie ai colori vivaci ed alla connettività versatile, è l’ideale per gli utenti Mac che cercano un'eccezionale precisione dei colori e una produttività senza pari. Il pannello ad alto numero di PPI garantisce immagini ad alta risoluzione per una maggiore chiarezza in un'ampia area di lavoro, mentre il nuovo M Model-P3 Preset allinea i colori di ProArt Display con i dispositivi macOS. Inoltre, ASUS DisplayWidget Center per macOS consente di regolare facilmente il monitor usando un mouse per interagire con i parametri di luminosità, contrasto, temperatura del colore e altro ancora. PA32QCV funziona perfettamente con MacBook e gli utenti possono inoltre utilizzare direttamente il pulsante di luminosità del MacBook per regolare la luminosità del monitor.

L'Auto KVM integrato consente agli utenti del PA32QCV di controllare senza problemi due laptop oppure due PC collegati ad un'unica postazione tastiera/mouse, facilitando il multitasking.

Le doppie porte Thunderbolt 4 del PA32QCV consentono trasferimenti di dati superveloci, connettività DisplayPort e Power Delivery da 96 watt per ricaricare laptop e altri dispositivi, il tutto tramite un unico cavo. PA32QCV funge anche da hub USB: qualsiasi dispositivo collegato alle porte USB del monitor consente di accedere ad altre periferiche collegate.

Oltre alla connessione Thunderbolt 4, PA32QCV offre molteplici opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB Type-A e una porta downstream USB-C aggiuntiva per la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi. PA32QCV include anche una porta per il collegamento delle cuffie.

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV sarà disponibile nella seconda metà di settembre sull’eShop ASUS Italia, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo suggerito di 1.399 euro. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ASUS di zona.