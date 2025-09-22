▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LG rinnova i propri showroom in Italia

Spazi fisici a Milano e Roma, affiancati dalla piattaforma virtuale Digital Connect, per offrire a partner e professionisti esperienze immersive e consulenze personalizzate.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/09/2025

Digital Life

LG ha annunciato il restyling dei propri showroom di Roma e di Milano, che rappresentano un ulteriore passo nel rafforzare la propria presenza sul territorio italiano e nell’offrire ai partner e ai professionisti un accesso privilegiato all’intero ecosistema di soluzioni LG.

Gli showroom LG non sono semplici spazi espositivi, ma veri e propri hub esperienziali pensati per accompagnare i professionisti in un percorso personalizzato alla scoperta delle soluzioni tecnologiche più avanzate. Dalle soluzioni per il corporate a quelle per l’hospitality, passando per il retail e l’education, ogni showroom rappresenta un’occasione unica per toccare con mano le innovazioni e comprendere il valore concreto della tecnologia LG applicata ai diversi contesti.

Lo showroom di Roma nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda nel Centro-Sud Italia, offrendo un punto di incontro strategico per le realtà locali e nazionali. Lo spazio è strutturato per ospitare demo, incontri dedicati, consulenze tecniche e workshop tematici, in un contesto che stimola il confronto e la progettazione condivisa.

Lo showroom di Milano, già punto di riferimento per i partner dell’azienda, è stato completamente rinnovato per garantire un’esperienza ancora più immersiva e interattiva. Il nuovo layout valorizza l’intero ecosistema tecnologico LG, integrando soluzioni e scenari d’uso sempre più realistici, capaci di ispirare nuove applicazioni nei contesti più diversi.

A completare il percorso esperienziale, LG mette a disposizione anche uno showroom virtuale, LG Digital Connect, accessibile da qualsiasi luogo, che consente a clienti e partner di esplorare l’offerta LG in qualsiasi momento, con un’esperienza fluida, interattiva e guidata, in grado di integrare efficacemente la visita fisica.

Lanciato nel 2020 e costantemente arricchito con nuovi contenuti, LG Digital Connect è oggi una piattaforma consolidata che offre tour virtuali immersivi, semplici da navigare, pensati per presentare in modo chiaro e coinvolgente l’intera gamma di soluzioni professionali LG. All’interno della piattaforma, i contenuti sono organizzati per verticali applicativi – dal retail al corporate, dagli spazi pubblici fino a hotel, strutture ospedaliere e ambienti education. Ogni area si apre con un video introduttivo che contestualizza le soluzioni, per poi accompagnare i visitatori in una navigazione semplice e immersiva. Con pochi click è possibile muoversi all’interno degli spazi virtuali, passare da un prodotto all’altro e approfondirne le caratteristiche, scoprendo così in modo immediato il valore che le tecnologie LG possono portare ai diversi contesti professionali.



