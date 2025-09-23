ASUS Republic of Gamers svela i nuovi ROG Azoth X e ROG Keris II Origin

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità commerciale delle nuove periferiche gaming svelate in anteprima al Computex 2025. Le ultime aggiunte all’arsenale ROG includono la tastiera gaming Azoth X, il mouse Keris II Origin, il tappetino gaming Scabbard II Arctic Gray XXL e le cuffie gaming Delta II Moonlight White.

Tastiera gaming ROG Azoth X

ROG Azoth X è una tastiera con fattore di forma al 75%, progettata per giocatori ed appassionati che ricercano precisione e versatilità in un prodotto altamente personalizzabile. I keycap hanno un design traslucido su tre lati che amplifica l’illuminazione RGB sottostante, per offrire un effetto visivo sorprendente. Fronte e parte superiore di ogni tasto sono stampati con tema ROG Stellar mentre il PCB south-faced, garantisce compatibilità con un’ampia gamma di switch di terze parti, offrendo infinite possibilità di personalizzazione. Cinque strati di materiale ammortizzante (uno in silicone e quattro in PORON), guarnizioni in silicone e lamina di posizionamento in FR4 concorrono per offrire un’esperienza di digitazione raffinata ma reattiva.

Gli switch meccanici ROG NX Snow V2 hot-swappable supportano diversi profili di keycap, producono un suono più morbido e garantiscono battute fluide e precise. La tastiera integra un display OLED per riprodurre informazioni di sistema e indicatori di stato mentre una manopola a tre vie consente di regolare facilmente le impostazioni. Per garantire il massimo comfort a tutti gli appassionati, la confezione include anche un poggiapolsi in silicone e due set di piedini per impostare tre diversi angoli di inclinazione.

Grazie all’utilizzo dell’avveniristica tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2.4GHz, la tastiera ROG Azoth X offre una connettività stabile e a latenza quasi zero, mentre in modalità Bluetooth® offre la possibilità di connettersi fino a tre dispositivi.

Mouse gaming ROG Keris II Origin

Il ROG Keris II Origin pesa solo 64 grammi ed è progettato con una forma ergonomica adatta alla maggior parte degli stili di presa, certificata da professionisti degli eSports. Dispone di illuminazione RGB personalizzabile su tre zone e del design esclusivo Push-Fit Switch Socket II che assicura la sostituzione degli switch meccanici in modalità hot-swappable, così da poterli meglio adattare alle proprie preferenze.

Il nuovo ROG Keris II Origin offre inoltre tecnologie esclusive quali:

ROG Micro Switch II, per click precisi ed una durata garantita fino a cento milioni di pressioni;

ROG AimPoint Pro , un avanzato sensore ottico da 42.000dpi con tracciamento anche su vetro;

ROG SpeedNova wireless per prestazioni affidabili a bassa latenza e consumi ottimizzati.

Supporta anche l’adattatore ROG Polling Rate Booster (venduto separatamente) per gestire un segnale con frequenza di aggiornamento fino a 8KHz mentre il ROG Omni Receiver incluso permette di collegare più dispositivi compatibili con un solo dongle. Il mouse è inoltre progettato per gestire molteplici opzioni di connettività, così da garantire la massima flessibilità in ogni scenario d’uso: cablata tramite USB, Bluetooth, oppure wireless a 2.4GHz. I controlli integrati consentono di gestire rapidamente le impostazioni premendo combinazioni di tasti ed accedere alla relative scorciatoie mentre un nastro antiscivolo, il cavo ROG Paracord ed i piedini 100% PTFE completano il ricco corredo di accessori inclusi.

Tappetino gaming ROG Scabbard II Arctic Gray XXL

Questa nuova versione di Scabbard II presenta una superficie in tessuto con finitura Arctic Gray, ideale per tutti quei setup che prediligono una combinazione di colori chiari. Lo speciale rivestimento è progettato per repellere acqua, olio e polvere, garantendo uno scorrimento fluido del mouse. I bordi piatti con cucitura anti-sfilacciamento, più stretti rispetto a quelli dei tappetini standard, assicurano una maggiore durata nel tempo ed un aspetto ancora più elegante.

Cuffie gaming ROG Delta II Moonlight White

Progettate per essere il complemento ideale per tutti gli appassionati che prediligono i setup bianchi, le ROG Delta II Moonlight White offrono una versatile connettività tri-mode: Bluetooth, wireless 2.4GHz e cablata (sia con adattatore da USB-C a USB-A che tramite Jack da 3.5mm) e sono compatibili con PC, console e dispositivi mobili. La tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2.4GHz assicura prestazioni reattive e a bassa latenza, con consumi ridotti mentre i driver da 50mm con diaframma in titanio, l’audio Hi-Res 24-bit/96kHz (in modalità 2.4GHz) e la firma sonora ottimizzata offrono un’esperienza immersiva.

Il microfono Super-Wideband Boom da 10mm copre un ampio spettro di frequenze, restituendo una firma vocale naturale e dettagliata, anche nelle fasi di gioco più concitate. La funzione DualFlow Audio permette di riprodurre il suono da due dispositivi contemporaneamente (2.4GHz + Bluetooth), consentendo perfino di rispondere alle chiamate premendo un apposito tasto sull’auricolare.

La batteria è stata ulteriormente ottimizzata rispetto al precedente modello ROG Delta, offrendo fino a 110 ore in modalità 2.4GHz (RGB off), con la possibilità di sfruttare un sistema di ricarica rapida che garantisce 11 ore di uso dopo soli 15 minuti di caricamento. Il peso di soli 318 grammi e due set di cuscinetti ergonomici intercambiabili garantiscono comfort prolungato e durabilità nel tempo.

ROG PLAY LIKE A PRO

Valida su questi prodotti è la promozione dedicata ai giocatori chiamata PLAY LIKE A PRO che consente di ricevere fino a 235 € di rimborso acquistando periferiche gaming come tastiere, mouse, tappetini, cuffie, sedie e controller. È valida anche su Amazon, purché il prodotto sia venduto e spedito da Amazon Italia. La promo è attiva fino al 30 settembre, ma il periodo per richiedere il rimborso termina il 14 ottobre 2025, registrando i dati richiesti e caricando la prova d’acquisto. Per la ROG Azoth X il cashback previsto è pari a 40 euro, per il mouse ROG Keris II Origin il cashback previsto è pari a 20 euro, per le cuffie ROG Delta II Moonlight White il cashback previsto è pari a 30 euro mentre per il tappetino ROG Scabbard II Artic Gray XXL il cashback previsto è pari a 10 euro.

La tastiera ROG Azoth X, il mouse ROG Keris II Origin, il tappetino ROG Scabbard II Artic Gray XXL e la cuffia ROG Delta II Moonlight White sono immediatamente disponibili sull’eShop ASUS Italia, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo rispettivo di 329,90 €, 149,90 €, 49,90 € e 259,90 €.