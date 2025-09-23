Sony presenta una nuova soluzione di chioschi espositivi per vari settori

In collaborazione con gli specialisti AV Celexon e l'esperto di software per la segnaletica connectSignage, Sony ha presentato una nuova soluzione di chioschi premium basata sui propri display professionali 4K BRAVIA BZ53L da 98 pollici. Progettata come installazione bifacciale di grande impatto per la comunicazione visiva a grandezza naturale, la soluzione sottolinea l'impegno di Sony a collaborare con partner di fiducia per offrire esperienze di segnaletica straordinarie per ambienti commerciali, aziendali ed educativi.

Il cuore del display bifacciale è costituito da due display professionali 4K BRAVIA BZ53L di Sony, ciascuno dei quali misura ben 98 pollici e si estende dal pavimento per massimizzare l'impatto del formato completo. Grazie alla riproduzione bifacciale, il chiosco diventa un punto focale per il marchio, la pubblicità e la comunicazione di informazioni, sia nei negozi al dettaglio, nei centri fitness, negli spazi didattici o negli ambienti aziendali.

I due display sono montati uno dietro l'altro in formato verticale utilizzando un elegante supporto per display Celexon di alta qualità. Il chiosco è alto 220 centimetri e ogni display offre fino a 1.500 nit di luminosità per una visibilità eccezionale, anche in ambienti luminosi. connectSignage mette a disposizione la propria esperienza con una piattaforma di gestione dei contenuti senza codice e completamente conforme al GDPR, sviluppata in Germania e ospitata a impatto neutro sul clima, che consente agli utenti di creare, controllare e riprodurre contenuti su entrambi i display 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La soluzione del chiosco è inoltre supportata da tre anni di assistenza Sony Premium Support, compresa la garanzia.

I display della serie BZ-L di Sony incorporano l'esclusiva tecnologia Deep Black Non-Glare, che combina un rivestimento antiriflesso e una superficie a bassa riflessione per ridurre al minimo i riflessi e migliorare il contrasto. Le immagini rimangono chiare e prive di riflessi da ogni angolo di visione, anche sotto la luce solare intensa o l'illuminazione diretta.