Il 16 ottobre NBA 2K26 Arcade Edition arriva su Apple Arcade

Dopo il recente lancio in esclusiva su Apple Arcade di NFL Retro Bowl ’26, ad ottobre, il catalogo si arricchisce di un altro gioco molto atteso da chi ama lo sport: NBA 2K26 Arcade Edition. Con nuove e divertenti funzioni e una grafica di gioco straordinaria su tutti i dispositivi Apple, questa edizione speciale della serie acclamata dal pubblico porta chi ha un abbonamento Apple Arcade direttamente al centro dell’azione NBA per creare una squadra di campionato o competere in partite online con parenti e amici.

In NBA 2K26 Arcade Edition, gli appassionati di NBA possono formare la propria squadra e rivivere le epoche più importanti della storia del campionato con le NBA Eras nella modalità The Association. Altre funzioni includono: un’esperienza di gioco multiplayer nella modalità La Mia CARRIERA e roster autentici aggiornati che riflettono gli ultimi trasferimenti di giocatori.

Inoltre il 2 ottobre, tre grandi successi dell’App Store arrivano su Arcade senza pubblicità e senza acquisti in-app, tra cui Thomas & Friends: Let’s Roll+ di StoryToys, Dominoes: Classic Tile Game+ di MobilityWare, e Piffle+ di Mighty Games e Hipster Whale.

E per i fan e le fan di TMNT Splintered Fate, Metalhead, un nuovo personaggio giocabile, sta per emergere dalle fogne in un entusiasmante nuovo aggiornamento in uscita il 30 settembre. Metalhead e la famiglia delle tartarughe devono fermare il caos che minaccia di distruggere New York mentre una frattura si apre sotto la città. Questo aggiornamento è incluso senza costi aggiuntivi per tutte le persone abbonate ad Arcade.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.