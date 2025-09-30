▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il 16 ottobre NBA 2K26 Arcade Edition arriva su Apple Arcade

L’utente può portare online il proprio giocatore nella modalità La Mia CARRIERA e invitare amici e amiche nel proprio campo personalizzato per sfide uno contro uno e due contro due.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/09/2025

Gaming

Dopo il recente lancio in esclusiva su Apple Arcade di NFL Retro Bowl ’26, ad ottobre, il catalogo si arricchisce di un altro gioco molto atteso da chi ama lo sport: NBA 2K26 Arcade Edition. Con nuove e divertenti funzioni e una grafica di gioco straordinaria su tutti i dispositivi Apple, questa edizione speciale della serie acclamata dal pubblico porta chi ha un abbonamento Apple Arcade direttamente al centro dell’azione NBA per creare una squadra di campionato o competere in partite online con parenti e amici.

In NBA 2K26 Arcade Edition, gli appassionati di NBA possono formare la propria squadra e rivivere le epoche più importanti della storia del campionato con le NBA Eras nella modalità The Association. Altre funzioni includono: un’esperienza di gioco multiplayer nella modalità La Mia CARRIERA e roster autentici aggiornati che riflettono gli ultimi trasferimenti di giocatori.

Inoltre il 2 ottobre, tre grandi successi dell’App Store arrivano su Arcade senza pubblicità e senza acquisti in-app, tra cui Thomas & Friends: Let’s Roll+ di StoryToys, Dominoes: Classic Tile Game+ di MobilityWare, e Piffle+ di Mighty Games e Hipster Whale.

E per i fan e le fan di TMNT Splintered Fate, Metalhead, un nuovo personaggio giocabile, sta per emergere dalle fogne in un entusiasmante nuovo aggiornamento in uscita il 30 settembre. Metalhead e la famiglia delle tartarughe devono fermare il caos che minaccia di distruggere New York mentre una frattura si apre sotto la città. Questo aggiornamento è incluso senza costi aggiuntivi per tutte le persone abbonate ad Arcade.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X disponibili ora...
Gaming
ASUS Republic of Gamers svela i nuovi ROG Azoth...
Gaming
Studio IBM: i fan di diversi sport richiedono...
Gaming
LG aggiorna Gaming Portal sui tv con nuove...
Gaming
Disponibili le nuove console ROG Xbox Ally e...
Gaming
Tutto pronto per la nuova edizione di Jesolo...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.