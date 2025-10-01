Vertical 2: con display AMOLED più grande e sensore cardio ottico evoluto

Suunto ha lanciato Vertical 2, un orologio avanzato per l'avventura progettato per le spedizioni più impegnative e per i viaggi quotidiani. Basato sui punti di forza consolidati della famiglia Suunto Vertical, il nuovo modello è dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca riprogettato per un nuovo livello di precisione nella misurazione dal polso, un display AMOLED più grande e luminoso per una chiarezza eccezionale in tutte le condizioni, un processore aggiornato per un funzionamento più veloce e fluido e una torcia LED integrata per la sicurezza e la praticità quando la luce del giorno svanisce, pur mantenendo l'eccezionale durata della batteria, gli strumenti di navigazione avanzati e il design robusto che contraddistinguono la famiglia Vertical.

Il sensore ottico della frequenza cardiaca completamente riprogettato consente misurazioni più accurate dal polso, supportando l'allenamento, il recupero e il monitoraggio della salute in tutte le condizioni. Un nuovo processore e una memoria ampliata rendono l'interfaccia più veloce, fluida e pronta per futuri aggiornamenti. La durata della batteria leader del settore di Vertical 2 offre fino a 65 ore di tracciamento GPS nella sua modalità dual-band più accurata e fino a 20 giorni di utilizzo come smartwatch.

Vertical 2 aiuta a mantenere la rotta grazie alle mappe offline dettagliate gratuite, disponibili sull'orologio e nell'app Suunto, che includono curve di livello, sentieri e caratteristiche del terreno per una pianificazione e una guida precise del percorso. Inoltre, la funzione Climb Guidance di Suunto aiuta gli utenti a prepararsi e a orientarsi su terreni collinari o montuosi fornendo profili altimetrici in tempo reale, sezioni di percorso codificate a colori e notifiche anticipate di salite e discese. Migliora sia la pianificazione del percorso che la navigazione sul sentiero, offrendo informazioni dettagliate su pendenza, distanza e variazioni di altitudine. Funzionalità progettate con una profonda comprensione delle esigenze degli utenti, dalle spedizioni estreme all'allenamento quotidiano, come la navigazione Quick Start che consente di modificare il percorso in movimento senza interrompere il monitoraggio dell'attività, rendono Vertical 2 un compagno di avventura intelligente.





Il nuovo display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466x466 offre una visibilità eccezionale alla luce diretta del sole, garantendo la chiarezza delle mappe e delle metriche in qualsiasi ambiente. Il design robusto, disponibile in acciaio o titanio, è progettato per garantire durata e resistenza durante le lunghe giornate sul campo. Tre pulsanti laterali assicurano un facile utilizzo in tutte le condizioni atmosferiche, anche indossando i guanti. Una pratica aggiunta per l'uso all'aperto, la torcia LED integrata nella lunetta offre luminosità regolabile, una modalità luce rossa per la visione notturna e funzioni di sicurezza come le modalità SOS e pulsante, fornendo luce quando è più necessaria, sia in tenda, su un sentiero o durante un'emergenza.

Con 115 modalità sportive, analisi avanzate dell'allenamento, avvisi meteo, dati sull'altitudine e orari di alba e tramonto, Vertical 2 si adatta a una vasta gamma di sport e ambienti. Il monitoraggio della salute e le funzioni smart estendono la sua funzionalità oltre le spedizioni fino all'uso quotidiano, mentre la perfetta integrazione con l'app Suunto e oltre 300 servizi partner ne ampliano ulteriormente le capacità. L'orologio viene inoltre costantemente migliorato con aggiornamenti software regolari e caratteristiche e funzionalità aggiuntive disponibili tramite il SuuntoPlus Store. Suunto Vertical 2 è disponibile in quattro varianti in acciaio inossidabile: nero, verde pino, grigio artico, canyon e due varianti in titanio in nero e salvia.

Prezzi:

Vertical 2 versione acciaio inossidabile: € 599,00

Vertical 2 versione titanio: € 699,00