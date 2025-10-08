ASUS Republic of Gamers presenta il router gaming WiFi 7 ROG Stix GS-BE18000

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il ROG Strix GS-BE18000, un router gaming ad alte prestazioni progettato per fornire connessioni cablate e wireless incredibilmente veloci, perfette per i giocatori più esigenti e molteplici dispositivi IoT. Il ROG Strix GS-BE18000 vanta una larghezza di banda simultanea via cavo fino a 20G con due porte dedicate al gaming ed un throughput WiFi 7 tri-band fino a 18000Mbps con canali potenziati a 320MHz. Offre la funzionalità Multi-Link Operation (MLO) tri-band e la modulazione 4K-QAM per una velocità ed una capacità incredibilmente elevate.

Il ROG Strix GS-BE18000 è dotato di una CPU quad-core da 2,0GHz ad alte prestazioni con un sistema di raffreddamento migliorato che ne garantisce un funzionamento senza rallentamenti anche nelle situazioni più congestionate. Questo concentrato di potenza compatto vanta otto antenne interne con amplificatore dedicato ed è alimentato da moduli front-end indipendenti (FEM) che coprono fino a 280 metri quadrati, eliminando le zone morte e contribuendo a garantire un'esperienza di gioco senza interruzioni in tutta la casa.

Il router ROG Strix GS-BE18000 è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza compromessi, grazie alle sue due porte dedicate da 2,5G, ciascuna delle quali assegna automaticamente la priorità al traffico di gioco, senza necessità di configurazione manuale. Il ROG Strix GS-BE18000 sfrutta la tecnologia Smart Home Master ed i comodi SSID per fornire una connessione ottimizzata per il gaming intuitiva e multi-dispositivo. Questa combinazione garantisce prestazioni ottimali, fornendo ai giocatori un collegamento senza interruzioni e a bassa latenza, consentendo loro di raggiungere le massime prestazioni teoriche di rete.

Inoltre, ROG Strix GS-BE18000 presenta l’iconico logo ROG compatibile con il sistema di illuminazione Aura RGB, che aggiunge un ulteriore tocco estetico a qualsiasi configurazione ed è in grado, anche da spento, di catturare l’attenzione grazie al suo distintivo design.

Smart Home Master

Il ROG Strix GS-BE18000 va oltre il concetto di un tradizionale router gaming: semplifica anche la gestione dell’intera rete di dispositivi IoT e Smart presenti nelle case più moderne, organizzandone la gestione attraverso l'intuitiva app mobile “ASUS Router” oppure direttamente tramite l'apposita interfaccia web. L'esclusiva tecnologia Smart Home Master di ASUS offre l’opportunità di sfruttare connessioni istantanee tramite SSID personalizzati, garantendo una migliore compatibilità WiFi 7, una gestione efficiente della rete ed una maggiore protezione dei dispositivi IoT di casa oppure di una sottorete dedicata ai bambini. La rete MLO consente agli utenti di connettere senza problemi i dispositivi che supportano lo standard MLO ad un SSID dedicato, semplificando la configurazione e la gestione. Questa innovativa sottorete garantisce la compatibilità, riduce al minimo le interferenze e migliora le prestazioni dell’intera rete. Inoltre, ROG Strix GS-BE18000 offre una sicurezza di rete a triplo livello con AiProtection Pro, scansione di sicurezza con un solo tocco e navigazione sicura, contribuendo a proteggere tutti i dispositivi collegati all’infrastruttura di rete dalle minacce online, oltre che a fornire una pratica e sicura funzionalità VPN.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ROG Strix GS-BE18000 è disponibile in Italia a partire dal 2 ottobre 2025, presso gli presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo suggerito di 420 euro. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante ASUS locale.