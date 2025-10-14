iliad: arrivano le nuove offerte

Con iliad, dal 14 ottobre al 13 novembre sono disponibili le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS.

TOP 250 PLUS: al prezzo di 9,99 € al mese, l’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 250 GB di traffico dati per l’Italia su rete 4G/4G+ e 5G. L’offerta TOP 250 PLUS non solo è la più generosa dell’operatore per giga da utilizzare in Italia con meno di 10 euro, ma anche in Europa grazie a 25 giga extra dedicati al roaming, a testimonianza della volontà di iliad di rispondere alle esigenze di chi viaggia frequentemente e vuole navigare anche fuori dai confini nazionali senza pensieri.

TOP 300 PLUS: al prezzo di 11,99 € al mese, mette a disposizione 300 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e su rete 4G/4G+ e 5G da utilizzare in Italia. Per l’Europa disponibili 30 giga extra dedicati al roaming.

Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e sono disponibili dalle ore 10:00 del 14 ottobre fino alle ore 15:00 del 13 novembre 2025. TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS sono attivabili da nuovi utenti e disponibili in upgrade per gli utenti iliad.

Attivare le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS permette di accedere anche ad uno sconto sul costo dell'offerta fibra di iliad. Fibra pura e iliadbox super sono le proposte per chi desidera un’esperienza di connessione superveloce, affidabile e sicura anche a casa.

Inoltre, permettono di partecipare al concorso “Vinci il calcio con iliad” (www.vinciilcalcioconiliad.it), l’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di sport che mette in palio biglietti VIP con hospitality per vivere da protagonisti le grandi emozioni del calcio: dalle partite della squadra del cuore in Serie A Enilive, alla finale di EA SPORTS FC Supercup, e alla finale Coppa Italia Frecciarossa. Partecipare è semplicissimo: basta accedere alla sezione Partecipa sul sito ufficiale del concorso, registrare i propri dati e indicare la squadra del cuore. Si può partecipare più volte ogni mese e, in caso di vincita, si verrà contattati via email.