iliad: arrivano le nuove offerte

iliad annuncia TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS attivabili da oggi 14 ottobre fino al 13 novembre. Minuti e SMS illimitati, giga a volontà anche in Europa.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 14/10/2025
Con iliad, dal 14 ottobre al 13 novembre sono disponibili le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS.
Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e sono disponibili dalle ore 10:00 del 14 ottobre fino alle ore 15:00 del 13 novembre 2025. TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS sono attivabili da nuovi utenti e disponibili in upgrade per gli utenti iliad.
Attivare le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS permette di accedere anche ad uno sconto sul costo dell'offerta fibra di iliad. Fibra pura e iliadbox super sono le proposte per chi desidera un’esperienza di connessione superveloce, affidabile e sicura anche a casa.
Inoltre, permettono di partecipare al concorso “Vinci il calcio con iliad” (www.vinciilcalcioconiliad.it), l’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di sport che mette in palio biglietti VIP con hospitality per vivere da protagonisti le grandi emozioni del calcio: dalle partite della squadra del cuore in Serie A Enilive, alla finale di EA SPORTS FC Supercup, e alla finale Coppa Italia Frecciarossa. Partecipare è semplicissimo: basta accedere alla sezione Partecipa sul sito ufficiale del concorso, registrare i propri dati e indicare la squadra del cuore. Si può partecipare più volte ogni mese e, in caso di vincita, si verrà contattati via email.