iliad: le Sim express disponibili ora anche in edicola

L’operatore amplia la presenza sul territorio e rafforza la vicinanza agli utenti, rendendo ancora più semplice e capillare l’acquisto delle proprie Sim.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 11/11/2025

Mobile

A partire dal 1° novembre 2025, iliad rafforza ulteriormente la propria rete di distribuzione fisica con l’ingresso delle SIM iliad Express nelle principali edicole del territorio nazionale, ampliando l’accesso alle sue offerte in maniera capillare e sempre più vicina ai consumatori: un’importante novità che segna un ulteriore passo verso una presenza sempre più diffusa sul territorio.

Le migliaia di edicole si affiancano agli oltre 3.000 punti Express già esistenti, come supermercati e ipermercati, librerie e negozi di elettronica, diventando un nuovo punto di accesso semplice e immediato per attivare le offerte mobile iliad. 

Acquistare una SIM Express in edicola è semplice e immediato:

  • Il cliente si reca presso l’edicola autorizzata e acquista la SIM direttamente in cassa.
  • Sullo scontrino è presente un PIN univoco da utilizzare per completare l’attivazione online, in pochi minuti, tramite il sito www.iliad.it/attiva .
  • L’utente può scegliere l’offerta da attivare in base alle proprie esigenze. Ad esempio, fino al 13 novembre è possibile sottoscrivere:
    • TOP 250 PLUS, con 250 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati per navigare in Italia e 25GB dedicati alla navigazione in Europa a 9,99 al mese.

oppure

  • TOP 300 PLUS, con 300GB in 5G, minuti ed SMS illimitati2 per navigare in Italia e 30GB dedicati alla navigazione in Europa a 11,99 al mese.


