iliad: le Sim express disponibili ora anche in edicola

L’operatore amplia la presenza sul territorio e rafforza la vicinanza agli utenti, rendendo ancora più semplice e capillare l’acquisto delle proprie Sim.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 11/11/2025
A partire dal 1° novembre 2025, iliad rafforza ulteriormente la propria rete di distribuzione fisica con l’ingresso delle SIM iliad Express nelle principali edicole del territorio nazionale, ampliando l’accesso alle sue offerte in maniera capillare e sempre più vicina ai consumatori: un’importante novità che segna un ulteriore passo verso una presenza sempre più diffusa sul territorio.
Le migliaia di edicole si affiancano agli oltre 3.000 punti Express già esistenti, come supermercati e ipermercati, librerie e negozi di elettronica, diventando un nuovo punto di accesso semplice e immediato per attivare le offerte mobile iliad.
Acquistare una SIM Express in edicola è semplice e immediato:
oppure