OnePlus 15: architettura a triplo chip per una potenza fluida e costante

OnePlus si prepara a presentare OnePlus 15, il suo nuovo smartphone flagship, che sarà lanciato ufficialmente il 13 novembre 2025 a livello globale. Il dispositivo rappresenterà la prossima evoluzione della filosofia “Fast and Smooth” che da sempre contraddistingue il brand, portando le prestazioni a un livello mai raggiunto prima.

Grazie a un’innovativa architettura a triplo chip, a un display ultra-fluido 1.5K a 165Hz e a una batteria di lunga durata da 7300mAh, OnePlus 15 offrirà un’esperienza di velocità, reattività e stabilità senza eguali - dal multitasking quotidiano al gaming più impegnativo.

Con OnePlus 15, OnePlus introdurrà il primo display LTPO 1.5K a 165Hz dell’industria, progettato per offrire un livello di fluidità e nitidezza visiva senza precedenti.

Il pannello offrirà una resa “retina-level” e un movimento ultra-fluido, garantendo un’esperienza immersiva fin dal primo tocco.

Nei titoli più popolari, come Call of Duty: Mobile, Brawl Stars e Clash of Clans, gli utenti potranno beneficiare di un supporto nativo fino a 165fps, per un gameplay estremamente fluido e reattivo.

Il display da 6,78 pollici offrirà una riproduzione cromatica accurata, una luminosità di picco di 1800 nit per un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole, e una luminosità minima di 1 nit per una visione confortevole nelle ore notturne.

Inoltre, lo schermo sarà certificato TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, includendo un Eye Comfort Reminder intelligente e una modalità Eye Comfort per il gaming, in grado di regolare automaticamente la saturazione dei colori per ridurre l’affaticamento visivo, mantenendo sempre una resa naturale e piacevole.

OnePlus 15 sarà progettato per garantire prestazioni elevate e stabili in ogni scenario d’uso.

Alla base di questa esperienza si troverà una sofisticata architettura a triplo chip, che permetterà a ciascun componente di lavorare in perfetta sinergia per gestire con efficienza anche i carichi più complessi.

Il sistema sarà alimentato da Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, affiancato da un chip dedicato alla risposta tattile con campionamento a 3200Hz per un’interazione immediata e da un chip Wi-Fi indipendente, progettato per garantire connessioni stabili anche in ambienti affollati.

Combinando queste innovazioni con OxygenOS 16, OnePlus 15 offrirà un’esperienza multitasking senza precedenti, consentendo di passare da un’app all’altra o gestire più operazioni contemporaneamente con assoluta fluidità.

Anche il comparto gaming sarà ottimizzato: il dispositivo supporterà gameplay always-on a 120fps senza cali di frame e integrerà un giroscopio personalizzato ±4000 DPS per un controllo preciso e naturale, assicurando un vantaggio competitivo nei giochi più dinamici.

Per mantenere prestazioni costanti nel tempo, OnePlus 15 introdurrà il nuovo sistema di raffreddamento 360° Cryo-Velocity, dotato di una camera di vapore 3D da 5.731mm², uno strato isolante in aerogel di derivazione aerospaziale e una cover posteriore in grafite bianca per una dissipazione uniforme del calore.

Questa tecnologia garantirà che il dispositivo rimanga confortevole al tatto e performante anche durante lunghe sessioni di gaming o multitasking intensivo.

OnePlus 15 offrirà poi la batteria più capiente mai realizzata su un dispositivo OnePlus: una Silicon NanoStack da 7300mAh. Basata su una tecnologia agli anodi di silicio con contenuto al 15%, la batteria raggiungerà una densità energetica superiore, rappresentando un importante passo avanti nell’innovazione dell’autonomia mobile.

Il dispositivo supporterà la ricarica cablata SUPERVOOC da 120W e la ricarica wireless AIRVOOC da 50W, garantendo tempi di ricarica estremamente rapidi. La funzione Bypass Charging permetterà di alimentare direttamente il dispositivo durante le sessioni di gioco, riducendo il calore generato e preservando la salute della batteria nel lungo periodo.

La batteria sarà inoltre progettata per mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo quattro anni di utilizzo e per operare in modo affidabile anche a temperature fino a -20°C, a conferma dell’impegno di OnePlus per la durabilità e l’affidabilità nel tempo.