SumUp rafforza la sicurezza dei commercianti introducendo la verifica del beneficiario

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui Pagamenti Istantanei SEPA, tutte le banche e i fornitori di servizi di pagamento devono introdurre la Verifica del Beneficiario (VoP). Provvedimento pensato per aumentare fiducia e sicurezza nei bonifici, il VoP verifica, infatti, che il numero di conto (IBAN) e il nome del beneficiario coincidano prima che il pagamento venga eseguito.

SumUp integrerà questa norma nei propri servizi finanziari a beneficio di oltre un milione di esercenti che utilizzano in tutta Europa le sue soluzioni - tra cui il Conto Aziendale - rendendo i pagamenti ancora più sicuri.

L’integrazione della VoP fa parte di una più ampia strategia di SumUp per rafforzare la fiducia nei pagamenti digitali in Europa. La fintech utilizza già tecnologie avanzate di autenticazione, tra cui l’autenticazione a più fattori (MFA), la verifica dell’autenticità delle carte (utile soprattutto in caso di carte smarrite o rubate), il rilevamento comportamentale e il blocco automatico di attività sospette. Garantendo conformità normativa e offrendo protezione proattiva a commercianti e clienti, SumUp consolida la propria posizione di partner di pagamento affidabile e innovativo nei mercati europei.

Come funziona la Verifica del Beneficiario - La VoP prevede che, al momento del saldo, la banca del pagatore effettui una verifica in tempo reale. Questa può restituire quattro possibili risposte:

• Corrispondenza esatta: il nome del conto fornito coincide perfettamente con l’IBAN registrato. • Corrispondenza simile: il nome appare molto simile – può esserci solo un piccolo errore di battitura o di ortografia. • Nessuna corrispondenza: il nome non corrisponde all’IBAN fornito. • Impossibile verificare: la verifica non può essere completata – ad esempio, se il servizio è inattivo, se la banca del destinatario non partecipa ancora al sistema VoP o se c’è un problema tecnico temporaneo.