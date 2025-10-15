Nuovo HONOR 400 Smart: una batteria da record e funzioni AI intelligenti

HONOR ha annunciato il lancio del nuovo HONOR 400 Smart, ultimo arrivato della popolare serie 400.

HONOR 400 Smart è stato progettato per accompagnare gli utenti in ogni situazione. La certificazione SGS Premium Performance garantisce protezione da cadute fino a 1,8 metri, mentre gli angoli rinforzati proteggono da urti e impatti quotidiani.

Il dispositivo vanta inoltre la certificazione IP54, che lo rende resistente agli schizzi.

Grazie alla funzione Wet-hand Touch Enhancement, il display resta reattivo anche con mani bagnate o unte.

Il cuore del nuovo HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire un’autonomia eccezionale e una durata fino a 5 anni. La tecnologia HONOR SuperCharge da 35W assicura ricariche rapide e sicure, mentre il sistema di monitoraggio multipunto mantiene prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, da -20 °C a +55 °C.

Per la prima volta in questa fascia di prezzo, HONOR introduce poi il pulsante AI: con un semplice clic si possono avviare app personalizzate o ottimizzare il sistema, mentre con una pressione prolungata si accede a funzioni avanzate come traduzione e creazione AI.

Il tutto è supportato dal nuovo MagicOS 9.0 basato su Android 15, con funzioni intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’AI (AI Outpainting, AI Upscale, AI Cutout).

La fotocamera principale da 108 MP permette di catturare scatti luminosi e dettagliati, anche di notte. Grazie allo zoom 3x senza perdita di qualità e alle tre modalità ritratto dedicate, gli utenti possono ottenere risultati professionali in qualsiasi contesto. Le funzioni AI come HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style completano l’esperienza fotografica.

Con uno spazio di archiviazione fino a 256 GB e la tecnologia RAM Turbo (8 GB fisici + 8 GB virtuali, equivalenti a 16 GB

di RAM), HONOR 400 Smart garantisce fluidità e multitasking senza interruzioni, anche dopo un uso prolungato.

HONOR 400 Smart è disponibile in quattro eleganti colorazioni: Desert Gold e Velvet Black al prezzo di 229,00 euro.