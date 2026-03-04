Thales e Airalo lanciano una eSIM globale

Il panorama dei viaggi internazionali sta vivendo una trasformazione profonda spinta dalla crescente adozione delle eSIM da parte dei viaggiatori che desiderano evitare tariffe di roaming elevate, la scomodità di cercare SIM locali o la dipendenza da reti Wi-Fi pubbliche. Nonostante questa evoluzione tecnologica abbia già facilitato l'accesso alla rete per milioni di utenti, il processo nel settore travel rimane spesso macchinoso a causa della necessità di configurazioni manuali per ogni singolo spostamento. Per rispondere a questa sfida, Airalo, la piattaforma eSIM per viaggi, ha integrato le capacità tecnologiche di Thales all'interno della propria architettura globale, offrendo ai suoi oltre 20 milioni di utenti un'esperienza di viaggio decisamente più fluida e semplificata.

Grazie all'impiego delle soluzioni avanzate di Thales, Airalo è riuscita a perfezionare le modalità di accesso ai dati globali rendendo la connettività non solo più immediata ma anche estremamente affidabile. Questa collaborazione strategica potenzia l'infrastruttura tecnologica dell'applicazione garantendo un accesso più rapido a reti locali di alta qualità e un'esperienza d'uso intuitiva che permette di restare connessi senza sforzo in qualsiasi località. Con una copertura che abbraccia oltre 200 destinazioni a livello nazionale, regionale o mondiale, i viaggiatori hanno ora la possibilità di selezionare il piano dati più adatto alle proprie esigenze e attivare la propria eSIM online in pochi minuti. Questo sistema assicura una connettività istantanea che elimina definitivamente il bisogno di sostituire fisicamente la scheda SIM o di fare affidamento esclusivo sugli hotspot Wi-Fi.