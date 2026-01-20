realme rivoluziona l’autonomia su smartphone: in arrivo una batteria da 10.001mAh

realme è pronto al lancio della sua innovativa batteria titanica da 10.001mAh. Si tratta di un vero e proprio salto tecnologico, che rafforza ulteriormente il posizionamento di realme come pioniere nella tecnologia delle batterie e inaugura una nuova era di autonomia, ridefinendo gli standard di durata per un utilizzo quotidiano sempre più intenso.

La batteria titanica da 10.001mAh garantisce un’autonomia che può durare fino a una settimana, mantenendo al contempo prestazioni stabili per tutto il suo ciclo di vita. Grazie a un’architettura avanzata per la sicurezza e a una tecnologia intelligente per la longevità, è progettata per offrire affidabilità e durata nel tempo, assicurando performance costanti anche in condizioni estreme. Una fonte di energia solida e sempre disponibile, pensata per accompagnare gli utenti ovunque vadano, senza compromessi.

Forte di queste caratteristiche, la rivoluzionaria batteria da 10.001mAh sarà il cuore del nuovo realme P4 Power, in arrivo prossimamente.