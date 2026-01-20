▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

realme rivoluziona l’autonomia su smartphone: in arrivo una batteria da 10.001mAh

Dopo aver presentato lo scorso anno un concept phone da 10.000mAh, realme è riuscita in tempi record a trasformare quell’idea in una realtà concreta, portando in produzione di massa una batteria da 10.001mAh. 

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/01/2026

Mobile

realme è pronto al lancio della sua innovativa batteria titanica da 10.001mAh. Si tratta di un vero e proprio salto tecnologico, che rafforza ulteriormente il posizionamento di realme come pioniere nella tecnologia delle batterie e inaugura una nuova era di autonomia, ridefinendo gli standard di durata per un utilizzo quotidiano sempre più intenso.

La batteria titanica da 10.001mAh garantisce un’autonomia che può durare fino a una settimana, mantenendo al contempo prestazioni stabili per tutto il suo ciclo di vita. Grazie a un’architettura avanzata per la sicurezza e a una tecnologia intelligente per la longevità, è progettata per offrire affidabilità e durata nel tempo, assicurando performance costanti anche in condizioni estreme. Una fonte di energia solida e sempre disponibile, pensata per accompagnare gli utenti ovunque vadano, senza compromessi.

Forte di queste caratteristiche, la rivoluzionaria batteria da 10.001mAh sarà il cuore del nuovo realme P4 Power, in arrivo prossimamente. 



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Mobile
Samsung per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026...
Mobile
Samsung lancia la beta di One UI 8.5
Mobile
Iliad lancia iliadclub: i giga dell’offerta si...
Mobile
Galaxy Z TriFold: Samsung svela il prossimo...
Mobile
Telefonia mobile: Giga quadruplicati dal 2020,...
Mobile
POCO F8 Series arriva in Italia

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.