Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip che rivoluziona le prestazioni della serie Galaxy S26

Qualcomm Technologies ha presentato la piattaforma mobile Snapdragon più avanzata di sempre, la Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform per dispositivi Galaxy, destinata ad alimentare a livello globale Samsung Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26+ e Galaxy S26 in mercati selezionati. Dotata della CPU personalizzata Qualcomm Oryon di terza generazione, della rivoluzionaria GPU Qualcomm Adreno e della avanzata NPU Qualcomm Hexagon, la piattaforma introduce funzionalità evolute per gli utenti Galaxy, offrendo maggiore velocità nelle attività quotidiane, capacità fotografiche ancora più avanzate – inclusa la registrazione Advanced Professional Video (APV), disponibile sui dispositivi Galaxy S26 Ultra – ed esperienze di intelligenza artificiale on-device ancora più personalizzate, come Now Nudge.

Qualcomm Technologies e Samsung hanno lavorato fianco a fianco per ottimizzare Snapdragon 8 Elite Gen 5 per i dispositivi Galaxy, permettendo di sfruttarne al massimo le nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Che si tratti di fornire suggerimenti immediati e pertinenti o di gestire attività in background per conto degli utenti, queste funzionalità sono infatti pensate per offrire un’esperienza fluida ed efficiente su Snapdragon. Snapdragon 8 Elite Gen 5 integra sui dispositivi Galaxy anche la tecnologia Qualcomm Smart Transmit, che gestisce in modo intelligente la trasmissione del segnale su 5G, Wi‑Fi, Bluetooth e collegamenti satellitari: il risultato sono upload più veloci, copertura più stabile e prestazioni sempre fluide, senza compromettere sicurezza ed efficienza.

Inoltre, grazie al sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7900, Galaxy S26 Ultra e S26+ arrivano a offrire prestazioni ancora più elevate grazie all’integrazione della tecnologia Ultra Wideband (UWB), che garantisce interazioni più rapide e reattive nell’uso quotidiano.