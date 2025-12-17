Samsung per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 arriva una collezione esclusiva di accessori

In occasione deiGiochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026,Samsung Electronics, in qualità di partner olimpico e paralimpico globale, annuncia il lancio di una nuova collezione diCover e Wireless Battery Packin edizione speciale dedicata alla gamma di dispositiviGalaxy.

Le nuovecover Galaxy Milano Cortina 2026 Editionsaranno disponibili per i modelliGalaxy A26, A36, A56, S25, S25+, S25 Ultra, Z Flip7 e Z Fold7. Ogni modello presenta motivi esclusivi che integrano le mascotte ufficiali dell’evento – Tina e Milo – e lo stemma di Milano Cortina 2026, aggiungendo un tocco distintivo e celebrativo ai dispositivi Galaxy. Il design trasparente permette al colore del dispositivo di fondersi con le grafiche dedicate, esaltandone le linee e creando un effetto visivo che riflette la sintonia tra l’identità Samsung e lo spirito dei Giochi Olimpici Invernali.

A completare la collezione, ilGalaxy Wireless Battery Pack, pensato per garantirericariche rapide e affidabili in movimento, unendo prestazioni elevate a un design esclusivo. Dotato di alimentazione wireless,ricarica rapida da 25W,due porte cablate e una capacità di 10.000 mAh, offre tutta l’energia necessaria per restare connessi durante le giornate olimpiche. Realizzato con materiali riciclati e personalizzato con i motivi di Milano Cortina 2026, è l’alleato ideale per vivere al massimo l’atmosfera olimpica e non perdere nemmeno un momento delle gare.

L’iniziativa rafforza il legame di lunga data traSamsung e il Movimento Olimpico, un percorso iniziato nel 1988 e consolidato nel tempo grazie a oltre venticinque anni di collaborazione come partner olimpico e paralimpico globale.

Un impegno costante che si traduce nella volontà diavvicinare le persone allo sport attraverso la tecnologia, promuovendo i valori diinnovazione, inclusione e condivisioneche rappresentano l’essenza di ogni edizione dei Giochi Olimpici.

La collezioneGalaxy Milano Cortina 2026 Editionsarà disponibile entro la fine del2025presso i Samsung Experience Store, su Samsung Shop Online e nei principali punti vendita autorizzati.

Inoltre,fino al 28 dicembre 2025, Samsung offre agli utenti la possibilità di ricevere in omaggio una cover ufficiale Milano Cortina 2026 acquistando uno deglismartphone Galaxy in promozione. Per ottenere il premio è necessarioaderire all’operazione entro il 18 gennaio 2026tramiteSamsung Members, fornendo i dati richiesti. L’omaggio – una cover esclusiva dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali – varia in base al modello acquistato e celebra il legame tra Samsung e Milano Cortina 2026.