Timenet lancia il servizio Mobile: prestazioni Fastweb+Vodafone per le imprese

Timenet ha presentato Timenet Mobile, il nuovo servizio di telefonia mobile aziendale (SIM Voce e Dati) pensato per garantire alle imprese libertà operativa, controllo e continuità.

L’ingresso nel mercato della telefonia mobile di Timenet è reso possibile grazie alla partnership tecnologica con un operatore nazionale di TLC che consentirà di operare sulla rete Fastweb+Vodafone, con modalità ATR MVNO (Accesso alla Rete Mobile Virtuale), offrendo ai propri clienti i più avanzati standard tecnologici, tra cui il 5G e il VoLTE (Voice over LTE - impostazione che permette di effettuare e ricevere chiamate voce in alta definizione).

Elemento distintivo di Timenet Mobile è il Portale SIM Manager, una piattaforma dedicata e personalizzata, che consente alle imprese di gestire in modo centralizzato tutte le SIM aziendali. Attraverso un’unica interfaccia è possibile monitorare i consumi, controllare i costi, configurare i servizi e intervenire rapidamente sulle singole linee, con piena autonomia e trasparenza.

Il servizio progettato per garantire connettività ovunque, in ufficio come in mobilità, anche all’estero, grazie a soluzioni dedicate per chi opera fuori dai confini nazionali. La tecnologia VoLTE assicura una qualità audio superiore e permette di navigare in contemporanea durante le chiamate, migliorando l’efficienza e l’esperienza d’uso. A supporto della produttività, è prevista una ricarica mensile automatica che evita interruzioni e costi inattesi, mentre l’assistenza rappresenta un ulteriore elemento distintivo: niente call center, ma tecnici specializzati che rispondono direttamente in circa 20 secondi.