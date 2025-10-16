Apple presenta il nuovo iPad Pro con chip M5

Apple ha presentato il nuovo iPad Pro con la potenza del chip M5. La GPU 10‑core ha una nuova architettura con un Neural Accelerator in ogni core, il che si traduce in un aumento enorme nelle performance GPU per i carichi di lavoro AI. M5 offre prestazioni AI fino 3,5 volte più veloci rispetto al chip M4,1 e fino a 5,6 volte più veloci rispetto ad iPad Pro con chip M1.2 Il nuovo iPad Pro è progettato per l’AI e accelera un’ampia gamma di attività, per esempio la generazione di immagini on‑device basata su modelli di diffusione in app come Draw Things, e l’upscaling di video con AI in app come DaVinci Resolve. Inoltre, il Neural Engine 16‑core più veloce assicura le performance più efficienti per l’AI on‑device, perfette per le app che usano il framework Foundation Models per funzioni di Apple Intelligence, come la creazione di immagini in Image Playground.

Il chip M5 garantisce prestazioni di un altro livello, con un significativo aumento delle performance grafiche e una CPU più veloce. Grazie ad un motore di ray tracing di terza generazione, che rende possibile un maggiore realismo per luci, riflessi e ombre, M5 è l’ideale per app e giochi con effetti visivi complessi: iPad Pro è fino a 1,5 volte più veloce nei rendering 3D con ray tracing rispetto alla generazione precedente di iPad Pro,1 e addirittura fino a 6,7 volte più veloce di iPad Pro con chip M1.2 La CPU fino a 10‑core del chip M5 ha quattro performance core e sei efficiency core, ed è la CPU più veloce al mondo. È perfetta per un’ampia gamma di utenti: graphic designer che creano grafica vettoriale complessa in app come Adobe Illustrator, architetti che quotidianamente lavorano in multitasking usando app come SketchUp e Morpholio Trace, e utenti business che devono poter aprire e usare rapidamente file di grandi dimensioni in una varietà di app.

iPad Pro introduce miglioramenti che rendono l’intero sistema più veloce e reattivo, tra cui un aumento della banda di memoria unificata, archiviazione con velocità di lettura e scrittura più elevate, più memoria unificata di base e supporto per la ricarica rapida. Con oltre 150 GBps di banda di memoria unificata, pari a un aumento di quasi il 30% rispetto alla generazione precedente, il nuovo iPad Pro permette di lavorare agilmente con più app alla volta, elaborare più velocemente i modelli AI, immergersi nei giochi più impegnativi e tanto altro ancora. Il nuovo iPad Pro ha un’archiviazione fino a 2 volte più veloce in lettura e in scrittura, e i modelli da 256GB e 512GB partono da 12GB di memoria unificata: fino al 50% in più rispetto a prima, per un rapporto qualità/prezzo ancora migliore. Inoltre, grazie al nuovo sistema di gestione delle finestre in iPadOS 26, lavorare in multitasking diventa ancora più facile, e anche i flussi di lavoro più complessi hanno una marcia in più. iPad Pro supporta anche la ricarica rapida: se collegato ad un alimentatore opzionale USB‑C ad alto voltaggio, come l'alimentatore USB-C Apple da 70W, raggiunge fino al 50% di carica in circa 30 minuti.

iPad Pro offre inoltre il massimo della praticità in un design incredibilmente sottile e leggero, disponibile nei colori nero siderale e argento. Il modello da 11" è spesso 5,3 mm, mentre quello da 13" è ancora più sottile: solo 5,1 mm. Il display Ultra Retina XDR, il più evoluto al mondo, usa la rivoluzionaria tecnologia OLED per offrire una luminosità estrema e un contrasto incredibilmente preciso, e integra tecnologie come ProMotion e True Tone. iPad Pro ha una luminosità a tutto schermo di 1.000 nit per i contenuti SDR e HDR, e 1.600 nit di luminosità di picco per l’HDR. È anche possibile scegliere un vetro con nanotexture opzionale che riduce ulteriormente il riflesso, perfetto per i flussi di lavoro che richiedono una gestione del colore di altissimo livello o in condizioni di illuminazione non ottimali: è inciso con precisione nanometrica e disperde la luce ambientale preservando la qualità e il contrasto delle immagini.

iPad Pro con M5 può essere ordinato a partire da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 31 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno mercoledì 22 ottobre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

iPad Pro 11" e 13" con M5 sarà disponibile nei colori argento e nero siderale, con configurazioni da 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

iPad Pro 11" parte da €1.119 per il modello Wi‑Fi e da €1.369 per il modello Wi‑Fi + Cellular. iPad Pro 13" parte da €1.469 per il modello Wi‑Fi e da €1.719 per il modello Wi‑Fi + Cellular. Ulteriori specifiche, inclusa l’opzione del vetro con nanotexture, sono disponibili su apple.com/it/store.

Con i prezzi Education, iPad Pro 11" parte da €989 e iPad Pro 13" parte da €1.339.