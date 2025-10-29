Il gaming di TCL protagonista a Lucca Comics & Games 2025

TCL è presente a Lucca Comics & Games 2025, fino al 2 novembre. Incollaborazione con MediaWorld, TCL offrirà ai visitatori del Gaming Village situato in Piazza della Caserma, un'esperienza esclusiva e adrenalinica per gli appassionati di gaming e sport invernali.

All'interno del Gaming Village, i partecipanti potranno provare prodotti innovativi come ilTV 115” con simulatore di sci, che permetterà agli utenti di vivere l'emozione di sciare come veri campioni. Con uno schermo da 2,5 metri e il simulatore, ogni visitatore potrà sentirsi come Alex Vinatzer o Christof Innerhofer, ambassador del Team TCL, partecipando a competizioni virtuali che ripropongono le sensazioni delle Olimpiadi invernali.

Inoltre, per gli appassionati di sport invernali e videogame,due TV QD-Mini LED da 65”saranno collegati a console, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente grazie alrefresh rate 144Hz. Grazie a questa tecnologia, i giochi di sport invernali, che saranno i titoli di riferimento dell'area, offriranno immagini rapide, senza interruzioni o lag, per un’esperienza di gioco super immersiva.

Fiore all’occhiello sarà ilsimulatore di sci, dove i visitatori che riusciranno a battere il record potranno vincere premi esclusivi a tema Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un’occasione unica per celebrare la partnership tra TCL e MediaWorld in vista dell’evento sportivo più atteso a livello mondiale.