LG e Ubisoft portano Just Dance Now sugli Smart TV LG

Grazie a questa partnership, gli utenti potranno ballare al ritmo delle hit in vetta alle classifiche musicali, semplicemente accedendo a LG Gaming Portal e utilizzando il telecomando puntatore.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 31/10/2025

Gaming

LG e Ubisoft porteranno Just Dance Now, uno dei più celebri videogiochi di musica e danza, sugli Smart TV LG.

Questa collaborazione consentirà di divertirsi e di ballare all’appassionantissimo gioco senza bisogno di console esterne né di controller aggiuntivi e di accedere al vasto catalogo di coreografie offerte dal videogioco per oltre 500 successi musicali selezionati dalla classifica di Billboard.

Il trailer ufficiale verrà presentato alla Paris Games Week 2025. A partire da dicembre 2025, Just Dance Now verrà incluso nell’LG Gaming Portal, disponibile su tutti gli Smart TV LG con sistema operativo webOS22 e successivi, in diversi mercati europei tra cui l’Italia.

Per celebrare il lancio, gli utenti dei TV LG potranno usufruire dell'accesso esclusivo per un tempo limitato a dei contenuti di Just Dance tra cui Money Pull Up, il brano virale con decine di milioni di stream in tutto il mondo.

L’accesso a Just Dance Now sugli smart TV LG sarà gratuito per un periodo di tempo limitato ogni giorno oppure si potrà acquistare un abbonamento o un pacchetto di brani con cui divertirsi senza limiti di tempo, godendosi l’esperienza completa.

Si potrà giocare con amici e famigliari semplicemente utilizzando il telecomando puntatore LG Magic Remote, senza bisogno di controller o console aggiuntivi: grazie alla tecnologia di rilevamento del movimento, infatti, il telecomando è in grado di catturare con precisione ogni movimento, riflettendolo sullo schermo per un'esperienza fluida e reattiva.



