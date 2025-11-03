▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Iliad, al via per tutti i nuovi utenti il concorso Instant Win

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 04/11/2025

Mobile

iliad lancia una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di calcio: il concorso a premi “Instant Win”. Il concorso si rivolge a tutti i nuovi utenti mobile, fibra, iliadbusiness e permette di vincere esclusivi premi firmati iliad e Lega Serie A. In palio, ci sono 10 kit del tifoso ogni giorno, e 100 maglie autografate del campionato di Serie A Enilive.

Il concorso è aperto a tutti gli utenti iliad maggiorenni che sottoscrivono una nuova offerta iliad mobile, fibra e/o iliadbusiness tra quelle disponibili, nel periodo tra il 1/11/2025 e il 27/12/2025.

Successivamente, l’utente riceverà un codice univoco, valido per una sola partecipazione, e le istruzioni per partecipare all’estrazione dei premi del concorso Instant Win.

L’utente dovrà:

  • Accedere entro il 31/12/2025 al sito dedicato al concorso Instant Win https://www.vincipremidastadioconiliad.it/
  • Inserire i dati richiesti e selezionare la squadra del cuore per cui si vuole tentare di vincere la maglia, tra le 20 squadre del campionato di Serie A Enilive
  • Inserire il codice univoco ricevuto
  • Cliccare sull’apposito bottone per scoprire se ha vinto uno dei premi in palio. In caso di vincita immediata, l’utente scoprirà subito quale premio ha ottenuto.

Continua anche “Vinci il calcio con iliad”

Rimane sempre attivo invece, il concorso “Vinci il calcio con iliad” per chi è già utente iliad, con la possibilità di vincere coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi una sola volta, al primo accesso sulla pagina del concorso, inserendo pochi dati e scegliendo la propria squadra del cuore. Da quel momento, il sistema memorizzerà automaticamente le informazioni, rendendo i successivi accessi semplici e immediati.

Per ogni giornata di campionato, il sistema assegna più tentativi di vincita ogni mese per ciascuna utenza iliad intestata all’utente.

Anche i nuovi utenti che partecipano al concorso Instant Win avranno poi la possibilità di partecipare e tentare la fortuna per vincere i biglietti della propria squadra del cuore.

Per ulteriori informazioni e per leggere il regolamento completo, visita www.vinciilcalcioconiliad.it



