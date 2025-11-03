Iliad, al via per tutti i nuovi utenti il concorso Instant Win

Rimane sempre attivo anche il concorso “Vinci il calcio con iliad” per chi è già utente iliad, con la possibilità di vincere coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 04/11/2025
iliad lancia una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di calcio: il concorso a premi “Instant Win”. Il concorso si rivolge a tutti i nuovi utenti mobile, fibra, iliadbusiness e permette di vincere esclusivi premi firmati iliad e Lega Serie A. In palio, ci sono 10 kit del tifoso ogni giorno, e 100 maglie autografate del campionato di Serie A Enilive.
Il concorso è aperto a tutti gli utenti iliad maggiorenni che sottoscrivono una nuova offerta iliad mobile, fibra e/o iliadbusiness tra quelle disponibili, nel periodo tra il 1/11/2025 e il 27/12/2025.
Successivamente, l’utente riceverà un codice univoco, valido per una sola partecipazione, e le istruzioni per partecipare all’estrazione dei premi del concorso Instant Win.
L’utente dovrà:
Continua anche “Vinci il calcio con iliad”
Rimane sempre attivo invece, il concorso “Vinci il calcio con iliad” per chi è già utente iliad, con la possibilità di vincere coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite di campionato di Serie A Enilive 2025/2026.
Per partecipare al concorso è sufficiente registrarsi una sola volta, al primo accesso sulla pagina del concorso, inserendo pochi dati e scegliendo la propria squadra del cuore. Da quel momento, il sistema memorizzerà automaticamente le informazioni, rendendo i successivi accessi semplici e immediati.
Per ogni giornata di campionato, il sistema assegna più tentativi di vincita ogni mese per ciascuna utenza iliad intestata all’utente.
Anche i nuovi utenti che partecipano al concorso Instant Win avranno poi la possibilità di partecipare e tentare la fortuna per vincere i biglietti della propria squadra del cuore.
Per ulteriori informazioni e per leggere il regolamento completo, visita www.vinciilcalcioconiliad.it