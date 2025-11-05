LG presenta il primo monitor gaming Tandem OLED

LG presenta il nuovo LG UltraGear OLED 27GX700A, il primo monitor gaming al mondo che integra la tecnologia Tandem OLED di quarta generazione, certificata VESA DisplayHDR True Black 500. A differenza del design tradizionale OLED che genera un singolo strato di luce rossa, verde e blu, il modello di quarta generazione di LG adotta una struttura di emissione a 4 strati, separando i livelli rosso e verde in strati individuali. Questa innovativa architettura consente al nuovo UltraGear di offrire fino a 1500nit di luminosità, creando un’esperienza visiva più immersiva sia nelle scene luminose che in quelle più scure. Inoltre, il monitor è stato certificato da UL Solutions per le prestazioni “Perfect Black” ed è il primo monitor gaming OLED al mondo a ottenere la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, il riferimento del settore per la qualità dei neri e l’accuratezza nella riproduzione dei colori. Capace di rivelare dettagli sottili anche nelle scene più buie, il monitor infatti garantisce un contrasto straordinario, grazie a neri profondi e luci brillanti. Questo consente ai gamer di individuare nemici nascosti nell’ombra e di esplorare dungeon oscuri con maggiore coinvolgimento e chiarezza visiva.

Anche le prestazioni cromatiche sono eccezionali: il monitor copre il 99,5% dello spazio colore DCI-P3, offrendo immagini vivide e realistiche. Ha ottenuto le certificazioni “Perfect Color Consistency” da UL Solutions e “100% Color Fidelity” da Intertek, garanzia ulteriore di una resa cromatica accurata e uniforme in ogni fotogramma e a qualsiasi livello di luminosità.

Per garantire un maggiore comfort visivo, il monitor gaming è caratterizzato da tecnologie avanzate, certificate da UL, tra cui Eyesafe 3.0, Flicker-Free, Discomfort Glare-Free e Low Blue Light che minimizza l’emissione di luce blu più dannosa per la vista, riducendo in questo modo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più intense. Inoltre, grazie alla presenza del rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR), i riflessi vengono ridotti al minimo rendendo più semplice la visione di tutto quello che succede sullo schermo anche in stanze molto luminose.

A integrazione della straordinaria qualità dell’immagine, il monitor UltraGear è progettato per offrire prestazioni gaming di livello superiore grazie alla risoluzione QHD (2.560 x 1.440), al tempo di risposta ultra-rapido di 0.03ms (GTG) e alla frequenza di aggiornamento di 280Hz. Grazie alle certificazioni NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, che garantiscono precisione e continuità, il monitor offre immagini ultra-fluide riducendo lo screen tearing e le sfocature, garantendo un gameplay scorrevole e reattivo, ideale per i gamer più competitivi.

Oltre alle tecnologie all’avanguardia, il nuovo monitor unisce perfettamente prestazioni eccezionali a un design elegante e minimalista. Infatti, il display Virtually Borderless su 4 lati e le cornici sottili aumentano il senso di immersività e risulta più funzionale anche per le configurazioni con due o tre monitor.







Per completare la gamma, LG introduce sul mercato anche il modello LG UltraGear 32GX850A, un monitor con schermo OLED di terza generazione con certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 che garantisce un’esperienza di altissimo livello. Il display 4K da 32 pollici con refresh rate a 165Hz permette di vivere il gaming in modo completamente nuovo, anche grazie alla presenza di HDMI 2.1 che consente di giocare con console next-gen o PC con le più recenti schede video. Come altri modelli della linea, questo monitor integra la funzione Dual Mode che offre agli utenti la possibilità di passare senza interruzioni tra la modalità 4K a 165Hz per i giochi graficamente ricchi e la modalità FHD a 330Hz per le azioni più frenetiche, consentendo di personalizzare la propria esperienza di gioco, senza compromessi in termini di risoluzione e refresh rate.

I monitor da gaming OLED LG UltraGear 27GX700A e LG UltraGear 32GX850A sono disponibili nei migliori negozi di elettronica di consumo fisici e online al prezzo di lancio consigliato al pubblico rispettivamente di 899 euro e 999 euro.